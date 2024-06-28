Избегайте очередей! Пропуски на Õllesummer можно обменять на браслеты еще до начала фестиваля

«Мы хотим сделать вход на фестиваль проще и быстрее», - прокомментировал новую систему главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон. «Если обычно посетитель фестиваля должен стоять в очереди, чтобы получить браслет в кассе, то теперь он может сразу идти к воротам», - добавил Янтсон. «Все, что нужно сделать - это прийти с купленным пропуском в пункт обмена в центре города или у ворота Ору», - отметил главный организатор фестиваля.

Организатор Õllesummer подчеркивает, что перед фестивалем можно обменять на браслеты только четырехдневные пропуски, а не однодневные билеты. Для обмена пропусков необходимо предъявить существующий билет либо на смартфоне, либо в распечатанном виде.

Юбилейный 30-й фестиваль Õllesummer пройдет с 3 по 6 июля на Таллиннском певческом поле. В течение четырех дней на сценах выступят более 70 артистов. Для фестиваля будут созданы девять сцен различных стилей, а также несколько развлекательных зон, таких как сауна-зона, аттракционы Tivoli, детская зона и банджи-джампинг. Главная аллея, выходящая к морю, будет заполнена павильонами национальных кухонь и фудтраками.