Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом

Со временем сплетен о разрыве отношений звездных супругов становится все больше. А сами звезды начинают отчаянно защищаться и опровергать информацию. В частности, певица и рэпер поздравляют друг друга публично в соцсетях и публикуют архивные романтические фото.

Однако это не вызывает доверия у их поклонников. Как известно, пара даже не живет вместе. Каменских жила в Мексике, а сейчас приехала на некоторое время в Украину. В то же время Потап успел пожить в нескольких европейских странах, но в последний раз он осел в Болгарии.

Более того, знаменитостям даже приписывают романы на стороне. Последней причиной разрыва артистов называют вероятные отношения Потапенко с Анной Андрийчук - экс-женой Позитива и бывшей подругой Насти.

Правда, возможные измены мужа Каменских обсуждать не стала. Но она решила расставить все точки над «і» в вопросе о разводе с Потапом. Она подчеркнула, что в их отношениях все хорошо. По ее словам, если она решится на развод, то сама сообщит об этом.

«Я расставляла их (точки над і - прим.ред.) очень много раз, если честно. И меня очень удивляло, что продолжали писать, что мы расстаемся, когда я говорю: »Мы не расстались, мы не расстаемся, мы даже никогда не делали такое заявление«. Ничего не было, чтобы подумали, что мы расстаемся. Я не развожусь со своим мужем. И когда я захочу это сделать, поверьте, я вам сообщу сама. И никому эту новость не отдам», - отметила исполнительница на шоу «Утро в большом городе».

Потап и Каменских начали работать вместе в 2006 году как дуэт «Потап и Настя», быстро получив популярность благодаря своим хитам.

В течение многих лет ходили слухи об их романе, но они долго не подтверждали свои отношения. Лишь в 2019 году пара официально объявила о своем браке. Свадьба состоялась 23 мая 2019 года и стала одним из крупнейших событий в украинском шоу-бизнесе тогда.

Настя Каменских (NK) начала сольную карьеру, выпуская песни как на украинском, так и на испанском языках, тогда как Потап сосредоточился на продюсерской деятельности и написании музыки. Сейчас знаменитости преимущественно живут за границей и не спешат возвращаться в Украину на постоянную основу.