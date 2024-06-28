Американская актриса и фотомодель Донна Д'Эррико, прославившаяся ролью в сериале «Спасатели Малибу» с 1996 по 1998 год вместе с Памелой Андерсон, присоединилась к тем знаменитостям, которые не стареют. В свои 56 лет она активно публикует в соцсети фотографии в бикини и откровенном нижнем белье, пишет Фокус.
56-летняя звезда «Спасателей Малибу» похвасталась стройной фигурой в бикини
Так, в своей последней публикации Донна Д'Эррико позирует в красном купальнике с черно-белой отделкой, который подчеркивает ее роскошную фигуру без каких-либо намеков на возраст.
«Да, все еще в бикини. Есть возражения? Сегодня я иду на пляж. Кто здесь?» - подписала она снимок.
Свою изгибы Донна демонстрирует не только в Instagram, но и на платформе OnlyFans, чем немало злит хейтеров. Последние считают, что в ее возрасте подобное уже недопустимо.
Однако модель тоже не молчит и научилась ставить завистников на место. Пример тому - ее пост на Хэллоуин в прошлом году. Знаменитость, которая когда-то снималась для Playboy, позировала на фото в образе доминатрикс в черном кожаном корсете и сапогах до бедра.
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«Вот еще одна фотография, которую пришлось удалить, чтобы снять теневой бан с моего аккаунта после того, как группа женоненавистников прошла через мой аккаунт и сообщила обо всех моих постах. В этих фотографиях нет ничего плохого, поэтому я немедленно возвращаюсь и публикую их. Хорошего дня. Ненавистники женщин: почувствуйте себя лучше. Поддерживайте других женщин. При этом вы тоже сможете сиять. В противном случае, я думаю, вы можете просто поцеловать меня в задницу», - написала уроженка Алабамы под своими снимками.
Ранее Донна откровенно рассказала о том, что прибегла к пластической хирургии, чтобы вернуть себе тот образ экранной красотки, который принес ей известность в 1990-х годах. В ходе изнурительной операции, которая длилась почти пять часов, матери двоих детей удалили жир с живота, рук и спины. Удаленный жир ушел на увеличение ягодиц, что позволило актрисе получить «круглую попу» своей мечты.
Сейчас актриса активно занимается спортом. По ее словам, в фитнес она пошла, чтобы пережить утрату матери из-за рака. На стрессе она сначала набрала лишний вес, однако позже, взглянув на себя в зеркало, поняла, что нужно что-то менять.
«Я решила, что моей маме не понравится то, кем я стала, поэтому я выбралась из грязи, пошла в спортзал и навела порядок в своей диете. Я похудела более чем на сорок фунтов (18 килограмм - прим. ред.) за шесть месяцев», - призналась она.
После похудения она сделала подтяжку обвисшей кожи, чего не скрывает ни от подписчиков, ни от СМИ.