56-летняя звезда «Спасателей Малибу» похвасталась стройной фигурой в бикини

Так, в своей последней публикации Донна Д'Эррико позирует в красном купальнике с черно-белой отделкой, который подчеркивает ее роскошную фигуру без каких-либо намеков на возраст.

«Да, все еще в бикини. Есть возражения? Сегодня я иду на пляж. Кто здесь?» - подписала она снимок.

Свою изгибы Донна демонстрирует не только в Instagram, но и на платформе OnlyFans, чем немало злит хейтеров. Последние считают, что в ее возрасте подобное уже недопустимо.

Однако модель тоже не молчит и научилась ставить завистников на место. Пример тому - ее пост на Хэллоуин в прошлом году. Знаменитость, которая когда-то снималась для Playboy, позировала на фото в образе доминатрикс в черном кожаном корсете и сапогах до бедра.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!