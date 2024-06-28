«Казнить нельзя помиловать»: почему педофила, изнасиловавшего ребенка, пригласили в олимпийскую сборную

Голландский игрок в пляжный волейбол, осужденный за изнасилование несовершеннолетней, получил право на участие в предстоящих летних Олимпийских играх в Париже, пишет mixnews.
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Newsweek cообщает, что 29-летний Стивен ван де Вельде и его партнер Мэтью Иммерс обеспечили себе место на предстоящих Играх, возглавив голландский рейтинг в мужском пляжном волейболе.
«Я понимаю, что в преддверии самого крупного спортивного события в мире это может привлечь внимание международных СМИ», — сказал Ван де Вельде в заявлении, опубликованном на сайте Федерации волейбола Нидерландов. «Мне придется нести ответственность за последствия. Это была самая большая ошибка в моей жизни».
Ван де Вельде был осужден за изнасилование 12-летней девочки в Милтон-Кинсе, городе недалеко от Лондона, в 2014 году. Он был освобожден в 2017 году, отсидев год в тюрьме в Нидерландах.
Согласно показаниям в суде, он вылетел из Амстердама в Великобританию, когда ему было 19 лет, чтобы встретиться со своей жертвой, девушкой, которой, как он знал, было всего 12 лет. Он отправился домой к жертве, с которой общался в социальных сетях, пока ее матери не было дома, и лишил ее девственности, прежде чем улететь обратно домой.
Ван де Вельде позже был арестован, экстрадирован в Великобританию, где его судили, признали виновным и приговорили к четырем годам тюрьмы. Его перевели обратно в Нидерланды и пересмотрели дело по голландскому законодательству.
Ван де Вельде стал неоднозначной фигурой в спортивном сообществе с момента своего возвращения в профессиональный волейбол. Голландская федерация волейбола (Nevobo) поддержала его участие в Играх этим летом.
Голландский олимпийский комитет остался при своем решении номинировать Ван де Вельде в национальную сборную, несмотря на негативную реакцию. Организация заявила, что решение принимает национальная федерация волейбола, которая решила не вводить в отношении него дополнительные санкции.
«Теперь Ван де Вельде соответствует всем квалификационным требованиям для Олимпийских игр и, следовательно, является частью команды», — заявили в комитете.
С момента освобождения ван де Вельде активно выступал на соревнованиях. Он участвовал в нескольких заметных турнирах, в том числе в соревнованиях Volleyball World Beach Pro Tour. В 2023 году ван де Вельде и его партнер Иммерс одержали крупную победу на турнире Chiang Mai Challenge в Таиланде, что позволило им войти в число 20 лучших в мировом рейтинге FIVB по пляжному волейболу.
Это решение подверглось критике со стороны различных групп и отдельных лиц, включая организации по защите детей. Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) осудило решение федерации волейбола, подчеркнув, что, по их словам, Ван де Вельде не раскаялся и что это может послужить потенциальным посланием об ответственности и реабилитации.