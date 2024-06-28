«Казнить нельзя помиловать»: почему педофила, изнасиловавшего ребенка, пригласили в олимпийскую сборную

Newsweek cообщает, что 29-летний Стивен ван де Вельде и его партнер Мэтью Иммерс обеспечили себе место на предстоящих Играх, возглавив голландский рейтинг в мужском пляжном волейболе.

«Я понимаю, что в преддверии самого крупного спортивного события в мире это может привлечь внимание международных СМИ», — сказал Ван де Вельде в заявлении, опубликованном на сайте Федерации волейбола Нидерландов. «Мне придется нести ответственность за последствия. Это была самая большая ошибка в моей жизни».

Ван де Вельде был осужден за изнасилование 12-летней девочки в Милтон-Кинсе, городе недалеко от Лондона, в 2014 году. Он был освобожден в 2017 году, отсидев год в тюрьме в Нидерландах.

Согласно показаниям в суде, он вылетел из Амстердама в Великобританию, когда ему было 19 лет, чтобы встретиться со своей жертвой, девушкой, которой, как он знал, было всего 12 лет. Он отправился домой к жертве, с которой общался в социальных сетях, пока ее матери не было дома, и лишил ее девственности, прежде чем улететь обратно домой.

Ван де Вельде позже был арестован, экстрадирован в Великобританию, где его судили, признали виновным и приговорили к четырем годам тюрьмы. Его перевели обратно в Нидерланды и пересмотрели дело по голландскому законодательству.