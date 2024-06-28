Судья обвинил принца Гарри в уничтожении улик в рамках дела о незаконном сборе информации: подробности

Гарри считает, что таблоид The Sun «перехватывал» его голосовую почту. Доказать виновность у герцога пока не вышло - суд отклонял его иски. А сейчас стало понятно, что Сассекс, скорее всего, проиграет, и не исключено, что сам ответит за клевету.

Как сообщает ET, судья приказал Гарри объяснить, почему он уничтожил важные для следствия улики: переписку между ним и неизвестным автором скандальных мемуаров «Запасной». Есть доказательства, что сообщения были удалены в период с 2021 по 2023 год, то есть задолго до того, как Сассекс подал иск. Тем не менее такое положение дел вызывает вопросы, с учетом того что принц уже препятствовал расследованию.

«Он делает это по неизвестной нам причине», - цитирует издание судью.

А пока адвокаты «запасного» готовят объяснение, ему нужно оплатить судебные издержки в размере 60 тысяч фунтов (чуть больше 70 тысяч евро - прим. ред.). Такое решение судья вынес в пользу издателя, поскольку у истца пока что недостаточно доказательств виновности журналистов.

Тем временем в Сети уверены, что Гарри судится с таблоидами для того, чтобы держаться на плаву хоть как-то: его популярность катастрофически падает на фоне болезней, выявленных у членов королевской семьи.