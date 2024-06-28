Настя Каменских резко ответила на хейт из-за исполнения русскоязычных песен на своих концертах

По словам исполнительницы, на ее концертах преимущественно звучит украинская музыка. Однако порой она все же может исполнить свои хиты на языке страны-агрессорки. Каменских говорит, что делает это для тех поклонников, которые не понимают русского. Она добавила, что не видит в этом ничего плохого.

А что касается безумного хейта в сети, то Настя не верит, что это пишут украинцы. Считает, что это искусственно созданная критика ботами.

«У меня украиноязычная программа. У меня есть песни на русском языке, мои песни. Конечно, я их буду исполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Мне кажется, что все равно это песни, которые я люблю. Это моя история. Я не вижу в этом ничего такого криминального. Мне кажется, что самое главное, что у меня есть четкая позиция и все я показываю своими действиями. Я верю, что это боты, я не верю вообще, что украинцы могут что-то такое писать», - отметила артистка в интервью для «Утра в большом городе».

Также певица в очередной раз прокомментировала свою карьеру за рубежом. Каменских подчеркнула, что она всегда была «интернациональной» и не работала только на одну страну. Но ее позиция относительно войны остается неизменной и за пределами родины она напоминает иностранцам об обстрелах Украины.

«Я поняла, что я больше не могу переносить свою жизнь. Моя позиция четкая. Я очень люблю свою страну. Я продолжаю быть голосом и рупором. Я всегда была интернациональной. Я просто стараюсь создавать для того, чтобы не останавливаться», - добавила звезда.