17-летняя баскетболистка Чжан Цзыюй, которая недавно помогла своей команде обыграть команды Индонезии и Японии на Кубке Азии, стала настоящей сенсацией. Рост девушки – 2,2 метра и она может забрасывать мячи в корзину без особых усилий. Об этом пишет Daily Mail.
ВИДЕО ⟩ Двухметровая баскетболистка из Китая стала сенсацией в соцсетях
Ролики с Чжан стали вирусными. И теперь ее сравнивают с бывшей звездой «Хьюстон Рокетс» Яо Мином.
17-летняя центровая дебютировала в составе Team Dragon на турнире на этой неделе и заслужила прозвище «Женщина Яо Мин».
Zhang Ziyu อายุ 17 ปีสูง 220ซม. ทีมฝั่งตรงข้ามแทบร้อง #U18AsiaCup pic.twitter.com/Qqr7SCiU5H— Red Skull (@RedSkullxxx) June 27, 2024
Возвышаясь над соперницами, Чжан смогла набирать очки для своей команды просто отбирая мяч и закладывая, а не забрасывая его в корзину. Баскетбольная страница NextGen Hoops назвала девушку «настоящим чит-кодом» на площадке.
Юная Чжан Цзыюй родом из провинции Шаньдун и родилась в спортивной семье: оба ее родителя играли в баскетбол.
Согласно сообщениям в китайской социальной сети, Чжан выросла до 165 см уже в первом классе, а к шестому классу ее рост составлял уже почти два метра.
Вскоре Чжан может стать очень востребованным игроком в WNBA, где средний рост игроков составляет 180 см., девушка имеет значительное преимущество в росте над своей коллегой Хань Сюй (186 см), который ранее играла за «Нью-Йорк Либерти».
Чжан настаивает, что преимущество в росте – это только полдела. Но она еще учится использовать свой потенциал в полную силу.
16-year-old Zhang Ziyu, the 7’5 (220cm) female basketball player, barely broke a sweat during her debut for Team China.— Figen (@TheFigen_) June 26, 2024
Is this fair?
pic.twitter.com/TZMtlBIcfh
"Я легко могу дотянуться до корзины. Но баскетбол – это определенно нечто большее. И мне еще многому нужно научиться", — сказала она.
Чжан показала свой лучший результат на турнире в среду, набрав 44 очка, 14 подборов и пять передач в победе над Японией со счетом 87-81.