ВИДЕО Двухметровая баскетболистка из Китая стала сенсацией в соцсетях

Ролики с Чжан стали вирусными. И теперь ее сравнивают с бывшей звездой «Хьюстон Рокетс» Яо Мином.

17-летняя центровая дебютировала в составе Team Dragon на турнире на этой неделе и заслужила прозвище «Женщина Яо Мин».

Возвышаясь над соперницами, Чжан смогла набирать очки для своей команды просто отбирая мяч и закладывая, а не забрасывая его в корзину. Баскетбольная страница NextGen Hoops назвала девушку «настоящим чит-кодом» на площадке.

Юная Чжан Цзыюй родом из провинции Шаньдун и родилась в спортивной семье: оба ее родителя играли в баскетбол.

Согласно сообщениям в китайской социальной сети, Чжан выросла до 165 см уже в первом классе, а к шестому классу ее рост составлял уже почти два метра.

Вскоре Чжан может стать очень востребованным игроком в WNBA, где средний рост игроков составляет 180 см., девушка имеет значительное преимущество в росте над своей коллегой Хань Сюй (186 см), который ранее играла за «Нью-Йорк Либерти».

Чжан настаивает, что преимущество в росте – это только полдела. Но она еще учится использовать свой потенциал в полную силу.

16-year-old Zhang Ziyu, the 7’5 (220cm) female basketball player, barely broke a sweat during her debut for Team China.



Is this fair?



pic.twitter.com/TZMtlBIcfh — Figen (@TheFigen_) June 26, 2024

"Я легко могу дотянуться до корзины. Но баскетбол – это определенно нечто большее. И мне еще многому нужно научиться", — сказала она.

Чжан показала свой лучший результат на турнире в среду, набрав 44 очка, 14 подборов и пять передач в победе над Японией со счетом 87-81.