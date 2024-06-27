Путешествовать станет сложней: в популярной европейской стране запретят сдавать жилье туристам

В Барселоне все труднее снять жилье местным, из-за того, что ежегодно в город приезжает около 7 млн туристов, основная масса которых живет как рах в съемных квартирах, пишет Bild. «С 2029 года в Барселоне не будет квартир для отдыха в том виде, в котором мы знаем их сегодня. Это позволит нам вывести 10 тыс. квартир для отдыха на рынок аренды или продажи», прокомментировал решение мэр города Жауме Колбони.

Только за последние 10 лет аренда за жилье в Барселоне выросла на 70 процентов, цены на покупку квартир увеличились примерно на 40 процентов. «Мы не можем допустить, чтобы молодые люди, которые хотят покинуть родительский дом, были вынуждены уехать из Барселоны», - заявил Колбони.

Туризм в Испании

В курортных городах уже несколько лет наблюдается рост недовольства массовым туризмом. Из-за этого в Барселоне, на Майорке и Канарских островах прошли масштабные акции протеста.

Испанцы обвиняют туристов в росте цен, разрушении окружающей среды, пробках, а также в том, что из-за них местные жители не могут найти доступное жилье.