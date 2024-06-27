На фестивале Laima Rendezvous Jurmala выступят Николай Трубач и Макс Покровский

Николай Трубач (настоящее имя - Николай Харьковец) родился в украинском городе Николаеве. После окончания музыкального училища он стал профессиональным хоровым дирижером и трубачом, что и дало ему сценический псевдоним. Сотрудничество с братьями Меладзе в Москве привело к созданию первых хитов, таких как «Женская любовь» и «Пять минут». Пик популярности Николая Трубача пришелся на конец 1990-х годов благодаря дуэту с Борисом Моисеевым и их хиту «Голубая луна».

Макс Покровский выступят в тот же день. С начала 90-х годов группа выпустила 15 студийных альбомов, более 20 синглов и более 40 видеоклипов. Их энергичное звучание и пронзительный вокал Покровского сделали их узнаваемыми. Творчество группы охватывает такие стили рок-музыки, как поп-панк, альтернативный рок и другие.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале Дзинтари. Билеты можно приобрести здесь!