ЧЕГО ЖДАТЬ ЛЕТОМ? Аномальная жара, град, смерчи и наводнения в Эстонии: заранее предсказать экстремальные погодные условия невозможно

В последнюю пятницу июня Эстонию накроет очередная волна аномальной жары, ожидается до 34 градусов тепла. Этим летом жители нашей страны уже могли наблюдать град, из-за которого были разбиты окна автомобилей, водные смерчи, которые, к счастью, не привели к страшным последствиям, и почти привычные наводнения. Чего же ждать в следующие два месяца?