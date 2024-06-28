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ЧЕГО ЖДАТЬ ЛЕТОМ? Аномальная жара, град, смерчи и наводнения в Эстонии: заранее предсказать экстремальные погодные условия невозможно

Влада Лаевалинд
, репортер
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Жара на Рейди-теэ.
Жара на Рейди-теэ. Фото: Konstantin Sednev

В последнюю пятницу июня Эстонию накроет очередная волна аномальной жары, ожидается до 34 градусов тепла. Этим летом жители нашей страны уже могли наблюдать град, из-за которого были разбиты окна автомобилей, водные смерчи, которые, к счастью, не привели к страшным последствиям, и почти привычные наводнения. Чего же ждать в следующие два месяца?

В последние годы аномальные погодные условия успели доставить некоторым людям неприятности. В июле прошлого года смерч пронесся по Пыльвамаа, ломая деревья и срывая крыши домов, а два года назад торнадо сравняло дом жителей Тартумаа с землей.

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