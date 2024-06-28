Спокойный день. Он едва ли подходит для того, чтобы браться за какие-то сложные и важные дела. Вероятны трудности и задержки, не всегда удается осуществить задуманное в срок, могут нарушаться договоренности. Но можно строить планы, рассматривать разные варианты развития событий.
ГОРОСКОП НА 28 ИЮНЯ ⟩ Водолеев ждут неприятности, Скорпионов – удача
Удается правильно оценить свои силы, понять, каких целей действительно можно добиться. Неплохой день для общения, многие встречи проходят хорошо, даже очень разные люди находят общий язык. Вероятны какие-то приятные события дома, приятные известия, касающиеся родственников.
Овен
Начало дня приносит неожиданные события. Не исключено, что они повлияют на ваше мировоззрение, заставят изменить планы или скорректировать свое поведение. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг и учиться на чужих ошибках; это позволит избежать многих трудностей. Позже возникнет необходимость вернуться к каким-то старым делам. Нужно завершить их как можно скорее, так что вам приходится спешить и торопить своих помощников. Это довольно нервно, но вы и сами сохраняете хорошее настроение, и другим не позволяете унывать.
Телец
Довольно утомительный день. Дел больше, чем обычно, и далеко не всегда они вызывают у вас энтузиазм. Многие Тельцы предпочли бы отложить все на потом, но обещания, данные раньше, не позволяют им поступить так. Вы стараетесь не подвести тех, кто вам доверяет. Окружающие оценят такой подход, отнесутся к нему с уважением. Радуют неожиданные встречи. Вы можете столкнуться с человеком, о котором много думали в последнее время, повидаться с теми, по кому успели соскучиться. Не исключены и приятные знакомства.
Близнецы
Утомительный, но очень плодотворный день. Масса дел требует внимания, и вы со всем отлично справляетесь, хотя приходится думать о тысяче вещей одновременно. Даже если кто-то берет на себя часть ваших забот, старайтесь контролировать ситуацию, иначе все может сложиться не слишком удачно. Вероятны незапланированные поездки. Они будут очень необычными, подарят много позитивных эмоций. Вдали от дома вероятны приятные знакомства и удачные покупки. Вечером лучше не переутомляться. Стоит сделать небольшую паузу, чтобы восстановить силы.
Рак
День приносит много интересных событий. Часто для окружающих они совершенно неожиданны, а вот для вас сюрпризом не являются: интуиция давно подсказывала, что именно так все и сложится. Утро подходит для того, чтобы вернуться к старым делам, успешно завершить их, исправить какие-то мелкие ошибки. Вторая половина дня благоприятна для общения. Вы отлично ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, становятся менее формальными.
Лев
Вам нужно многое сделать. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, за что стоит взяться в первую очередь. Не исключены какие-то важные открытия, а также удачные совпадения, которые натолкнут на интересные мысли. Вы решительны и готовы действовать быстро. Часто именно это помогает одержать верх над соперниками. Стоит быть осторожнее при решении финансовых вопросов. День не подходит для того, чтобы рисковать деньгами, заключать сомнительные сделки. С покупками лучше не спешить. Зато к влюбленным Львам звезды сейчас особенно благосклонны. Таких представителей знака ждет масса приятных моментов.
Дева
День дает шанс узнать много нового, интересного и полезного. Не упустите такую возможность: вся информация, полученная сегодня, вам вскоре пригодится. Вероятны необычные знакомства. Вы производите хорошее впечатление. Не исключено, что за случайным разговором последуют очень заманчивые деловые предложения. Вторая половина дня обещает значительные денежные поступления и хорошо подходит для решения финансовых вопросов. Вы не проявляете легкомыслия; это помогает избежать опрометчивых поступков и напрасных трат.
Весы
День не лишен трудностей, но они вас не пугают. Вы настроены серьезно и готовы приложить усилия, чтобы получить нужный результат. Люди, прежде не раз вас поддерживавшие, вновь предложат помощь; отказываться нет причин. Вероятны полезные знакомства, деловые предложения, которые вы с удовольствием примете. Вторая половина дня даст возможность немного отдохнуть, перевести дух и взбодриться. Некоторых Весов в это время ждут приятные встречи и интересные знакомства, которые получат романтическое продолжение. Возможны приятные известия издалека.
Скорпион
День удачный, хоть и не самый спокойный. Возможны неожиданные новости, которые заставят вас изменить планы, отложить одни дела ради других, более срочных. Не всегда легко достичь взаимопонимания с окружающими, часто вы спорите с теми, с кем прежде отлично ладили. Но все проблемы разрешимы, вы совершенно в этом не сомневаетесь – и правильно делаете. День наверняка закончится на позитивной ноте. Вечер подходит для любых занятий, позволяющих дать волю фантазии. Творчество радует, дарит массу позитивных эмоций.
Стрелец
День интересных мыслей и смелых планов. Не исключено, что вы захотите кардинально изменить планы, бросить дела, начатые раньше, ради достижения совершенно новых целей. Легко не будет, но и скучать не придется, так что жаловаться вы вряд ли станете. Вероятны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. День очень удачен с точки зрения финансов, вероятны денежные поступления. Некоторым Стрельцам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше. Вероятны удачные покупки. Вы безошибочно выбираете хорошие вещи.
Козерог
Не спешите. Это один из тех дней, когда природная осторожность и предусмотрительность становятся вашими лучшими помощниками. Пригодится и умение сохранять самообладание в неоднозначных ситуациях. Пока другие волнуются и переживают, вы принимаете взвешенные решения, и они оказываются совершенно верными. Неудивительно, что окружающие то и дело обращаются к вам за советами. Могут заметно измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались неровно, напряженно. Это будет вашей заслугой: вы найдете подход даже к тем, у кого очень сложный характер.
Водолей
Утром вряд ли удастся избежать неприятных моментов. Некоторым Водолеям предстоит обсуждать вопросы, которые им совсем неинтересны; другим нужно будет провести много времени не в самой приятной компании. Но все это не помешает представителям знака сохранить хорошее настроение и оптимизм. Во второй половине дня ситуация резко изменится к лучшему. Появится возможность заняться чем-то новым, увлекательным и полезным. Не упустите ее! Вечер подходит для романтического свидания.
Рыбы
День складывается удачно. Воспользуйтесь поддержкой звезд, чтобы осуществить смелые планы, воплотить в жизнь те идеи, которые появились давным-давно, но казались рискованными. Вы легко найдете помощников, если захотите, но и сами можете отлично справиться. Имейте в виду: часто эффективнее действовать проверенными методами, чем изобретать велосипед. Во второй половине дня возможны какие-то напряженные моменты, например, небольшие разногласия с близкими. Но все быстро уладится. Вы искренне интересуетесь мнением окружающих, стараетесь учитывать интересы всех. Люди это ценят.