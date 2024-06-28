ГОРОСКОП НА 28 ИЮНЯ Водолеев ждут неприятности, Скорпионов – удача

Удается правильно оценить свои силы, понять, каких целей действительно можно добиться. Неплохой день для общения, многие встречи проходят хорошо, даже очень разные люди находят общий язык. Вероятны какие-то приятные события дома, приятные известия, касающиеся родственников.

Овен

Начало дня приносит неожиданные события. Не исключено, что они повлияют на ваше мировоззрение, заставят изменить планы или скорректировать свое поведение. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг и учиться на чужих ошибках; это позволит избежать многих трудностей. Позже возникнет необходимость вернуться к каким-то старым делам. Нужно завершить их как можно скорее, так что вам приходится спешить и торопить своих помощников. Это довольно нервно, но вы и сами сохраняете хорошее настроение, и другим не позволяете унывать.

Телец

Довольно утомительный день. Дел больше, чем обычно, и далеко не всегда они вызывают у вас энтузиазм. Многие Тельцы предпочли бы отложить все на потом, но обещания, данные раньше, не позволяют им поступить так. Вы стараетесь не подвести тех, кто вам доверяет. Окружающие оценят такой подход, отнесутся к нему с уважением. Радуют неожиданные встречи. Вы можете столкнуться с человеком, о котором много думали в последнее время, повидаться с теми, по кому успели соскучиться. Не исключены и приятные знакомства.

Близнецы