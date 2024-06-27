СМОТРИТЕ Ида-Харьюское отделение полиции делится милым фото: «Надеемся, что они проживут счастливую жизнь»

«Во время праздников один маленький зайчонок решил проверить, как устроены наши патрули. Полицейские посадили малыша в коробку и отправились посмотреть, не видно ли где-то поблизости маму-зайчиху. Увидев за забором у отделения большого зайца, они направили к нему зайчонка. Надеемся, что они проживут счастливую жизнь», - говорится в посте в Facebook.