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СМОТРИТЕ Ида-Харьюское отделение полиции делится милым фото: «Надеемся, что они проживут счастливую жизнь»

Limon.ee
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Фото: Скриншот из Facebook

Ида-Харьюское отделение полиции делится на своей странице в Facebook милой фотографией, на которой двое полицейских держат на руках маленького зайчика!

«Во время праздников один маленький зайчонок решил проверить, как устроены наши патрули. Полицейские посадили малыша в коробку и отправились посмотреть, не видно ли где-то поблизости маму-зайчиху. Увидев за забором у отделения большого зайца, они направили к нему зайчонка. Надеемся, что они проживут счастливую жизнь», - говорится в посте в Facebook.

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