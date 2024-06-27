Инсайдер раскрыл шокирующую причину, по которой Рианна и A$AP Rocky не могут завести третьего ребенка

Речь о предстоящем суде над рэпером по обвинению в стрельбе из оружия по собственному другу. Поскольку пара не знает, какой приговор вынесут артисту, а вероятность тюремного заключения очень велика, они не решаются завести еще одного малыша.

И хотя на публике Рианна выглядит счастливой и умиротворенной, в действительности все обстоит не совсем так. Она очень боится за избранника, а невозможность родить третьего ребенка давит на них обоих. Сейчас артистка не позволяет страху о возможном заключении A$AP Rocky помешать ее планам стать матерью в третий раз, но получается пока что не очень.

«Рианна никогда не позволяет никому видеть, как она переживает, но ее близкие друзья знают, что она боится худшего. Она не позволяет страху, что Rocky попадет в тюрьму, помешать ей попытаться завести ребенка. Во всяком случае она хочет, чтобы это произошло еще больше, потому что если что, по крайней мере, у нее будет ребенок», - поделился инсайдер.

Сейчас Рианна старается быть не только хорошей матерью, но и идеальной женой: она поддерживает рэпера и настаивает на его невиновности. И даже если случится страшное, пишет L&S, она будет ждать его. К слову, грозит A$AP Rocky до 24 лет тюрьмы. Суд состоится в октябре этого года.