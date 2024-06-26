Известному эстонскому радиоведущему предстоит операция

Перевод: Влада Лаевалинд

В среду в утренней программе на радио Star FM речь шла о препаратах для похудения и о «Оземпике». Пуусепп сказал, что есть те, на кого препарат не действует вовсе или действует не так эффективно. Радиоведущий признался, что тоже пробовал этот известный препарат.

Хотя «Оземпик» предназначен для людей с диабетом II-го типа, его способность снижать аппетит и приводить к потере веса также стала интересовать худеющих.

«Я не буду отрицать, что пробовал его, - признался Пуусепп, добавив: - Он помог мне набрать пять килограммов. Поэтому провели тщательные исследования, и в результате в понедельник я должен лечь на операцию».

Пуусепп добавил, что именно поэтому он на некоторое время покинет эфир.

В разговоре с редакцией Elu24 Пуусепп также был немногословен. «Мне сделают операцию, я восстановлюсь, потом расскажу больше», - сказал он, добавив, что если восстановление пройдет успешно, то он вернется в эфир уже 8 июля. «Если потребуется, я буду восстанавливаться дольше. Я не могу предсказать».

В марте этого года у Пуусепп и его возлюбленной Сандры Сиймуссаар родилась дочь. У радиоведущего также есть совершеннолетний ребенок от предыдущих отношений.