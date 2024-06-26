Виолончелистка Сильвия Ильвес получила хорошую новость: договор продлили

Перевод: Влада Лаевалинд

«Национальная опера «Эстония» продлила мой договор еще на два сезона», - радостно рассказывает порталу Elu24 Сильвия Ильвес.

Ильвес говорит, что работа в Национальной опере «Эстония» очень ей нравится, в первую очередь из-за интересных коллег. «Все здесь такие открытые, честные и искренние, настоящие артисты. Арво Волмер, главный дирижер, такой замечательный человек», - говорит Ильвес.

«Если сравнить мою нынешнюю работу с предыдущей работой в Эстонском национальном симфоническом оркестре, то оркестр Национальной оперы «Эстония»гораздо более творческий - он больше подходит моей личности. Для меня очень важно, чтобы музыка говорила. Чтобы работа, которую я делаю, говорила со мной и давала мне что-то. Работа в Национальной опере «Эстония» дает мне очень многое - так интересно участвовать в спектаклях, которые собирают большую аудиторию», - говорит Ильвес.

Сильвия Ильвес. Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Виолончелистка говорит, что в Национальной опере «Эстония» очень сильная дисциплина и что за два года работы в оркестре она привыкла к режиму. Она признается, что по вечерам бывает трудно находиться вдали от детей, но они справляются. «Это вызов, приходится много планировать», - говорит Ильвес. «Приоритетом для меня всегда является работа в Национальной опере, а потом я могу участвовать в других представлениях».

Ильвес признает, что первый год работы в Национальной опере был очень трудным. «Была и вероятность того, что мой договор не будет продлен. Быть пунктуальным - это вопрос дисциплины. Я известна своими опозданиями, и опоздания становились камнем преткновения. Я выхожу из дома в последний момент, потому что дома так много дел. На мои плечи ложится так много обязательств. Но я выжила. Выработка дисциплины очень важна», - говорит она.

«Мне очень нравится эта работа, но я также знаю, что это большая ответственность».

Ильвес с нетерпением ждет нового сезона и новых шоу, в которых она будет участвовать. «Я никогда раньше не играла оперу Жоржа Бизе "Кармен" в Национальной опере, так что я с нетерпением жду этого представления», - говорит Ильвес. По ее словам, балет «Ящерица» также включен в программу».

Ilves ootab põnevusega uut hooaega ja uusi etendusi, milles kaasa teha. «Ma ei ole kunagi veel mänginud rahvusooperis Georges Bizet' ooperis «Carmen», ootan selle etenduse tulekut. Samuti on kavas ballett «Sisalik»,» ütleb Ilves.