ВИДЕО 51-летняя звезда бурлеска станцевала стриптиз в бокале на Неделе моды в Париже

В украшенных драгоценными камнями кисточках на сосках и подвязках, в едва заметных стрингах, колье и браслетах с бриллиантами танцовщица выглядела потрясающе, когда плескалась в бокале, держа в руках мочалку в форме клубники. Дита фон Тиз продемонстрировала потрясающую фигуру, а ее выступление, как пишет Metro, произвело фурор.

Дита выглядела так же, как и в начале 90-х годов, когда около 30 лет назад она впервые получила признание за свои бурлеск-танцы. Танец в бокале мартини – один из фирменных номеров звезды, и недавно она исполнила его версию в музыкальном клипе Тейлор Свифт «Bejeweled».

«Я очень благодарна, что живу в то время, когда публика восприимчива к пожилым женщинам, подающим пример», - признавалась звезда.

Дита активно занимается творчеством и по сей день. У нее состоялся масштабный тур под названием The Glamonatrix Tour, который проходил по Северной Америке с конца 2022 по начало 2023 года.

По ее словам, с возрастом ее выступления стали лучше.

«Честно говоря, то, что я делаю сейчас, я бы не смогла сделать, когда мне было 20 лет. Я думаю, что женщинам важно видеть примеры того, как другие сохраняют свою власть и принимают чувственность в любом возрасте. Нелегко описать или объяснить, как что-то вроде стриптиза может придавать силы. Это просто нужно увидеть», - отметила она.