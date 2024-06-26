ВИДЕО Жители столицы рассказали, где больше всего любят загорать: «Как может пляж не нравиться?»

Оксана

В Таллинне самый любимый - это Штромка. Он рядом с домом, чистый и уютный. Если говорить про Эстонию в общем, то Каруярв на Сааремаа. Там пляж очень хороший. И само озеро Каруярв такое чистое и красивое. Но, если честно, то я люблю каменистые пляжи, а этот песчаный.

Оксана. Фото: Скриншот с видео

Юрий

Конечно, нравится загорать, чего бы еще я здесь находился. Я обычно сюда хожу, на Штромку. Для меня любое место хорошее, если честно. В Пярну далеко ехать, в Пирита то же самое, вода везде одинаковая. Как может пляж не нравиться? Что в пляже может не нравиться? Вот курящие люди, что ты с ними сделаешь? Если они хотят курить, то это их желание. Не заставишь же их стряхивать пепел в пепельницу.

Юрий. Фото: Скриншот с видео

Элар

Не особо люблю загорать. Из пляжей мое любимое место здесь, на Штромке. Я живу тут рядом. Мне не нравятся курящие на пляже люди, а животные меня не беспокоят.

Элар. Фото: Скриншот с видео

Николай

Люблю, конечно, загорать, но в меру. Мое любимое место - Пальяссааре. Это хорошее место, романтично, ходят суда. Штромка тоже хорошее место, я тут живу рядом. Нет таких вещей, которые бы меня раздражали в пляжах или не нравились. Все нормально.

Николай. Фото: Скриншот с видео

Марио и Вероника

Да, очень. Поэтому мы и тренируемся тут, а не в зале. Можно тренироваться и загорать одновременно. Любимый пляж - это Штромка, потому что рядом с домом. Я думаю любой за городом, там меньше людей и вода чище. Не нравится запах, который иногда исходит от моря. Пьяные люди, которые мешают, когда мы тренируемся, например. Да, думаю да и иногда доставляют неудобство кричащие рядом дети.

Марио и Вероника. Фото: Скриншот с видео

Меэрике

Да, очень люблю загорать. Мне нравится Штромка. Тут много места, его хватает всем людям. Мне все нравится!

Меэрике. Фото: Скриншот с видео

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