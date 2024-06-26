Глоба рассказал, кто в июле будет лить слёзы из-за расставания со второй половинкой

Овны начнут чувствовать холод и безразличие возлюбленного. Представителям знака важно понять, почему это происходит. Стоит проанализировать своё поведение - возможно, они чем-то обидели партнёра. Важно не игнорировать и не замалчивать проблемы, иначе Овнов ждёт болезненный разрыв, которого можно избежать, проявив чуть больше эмпатии и чуткости.

Весы столкнутся с непониманием. Период влюблённости прошёл, розовые очки спали, вполне может оказаться так, что у них с партнёром полярно разные ценности и ориентиры. Здесь только два пути: расставаться как можно скорее, чтобы не было мучительно больно, либо пытаться прийти к компромиссу. Важно обсуждать, в какую сторону вы хотите двигаться, и удастся ли вам делать это вместе.