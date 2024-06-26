Фестиваль Õllesummer, который пройдет с 3 по 6 июля, обещает быть масштабнее, чем когда-либо прежде. На фестивале впервые будет девять сцен и несколько дополнительных зон. В рекламных видеороликах на сценах Saku и Pringles приглашают зрителей Анне Вески, Инес и группа Smilers.
ВИДЕО ⟩ Õllesummer 2024: рекордное разнообразие сцен и звезд на крупнейшем фестивале Эстонии
Рядом с главной сценой Õllesummer наиболее насыщенные программы представлены на сценах Pringles и Saku. На сцене Pringles помимо известных эстонских артистов выступят легенда немецкой DJ-сцены Sash! и Windows95man, недавно представлявший Финляндию на Евровидении.
На протяжении четырех дней на сцене Pringles выступят Карл Киллинг, Грете Пайя в дуэте с Púr Múdd, Генка и Пауль Оя, Windows95man, Sash!, Shanon, Инес и Trad.Attack!
На сцене Saku во время фестиваля появятся Smilers, Анне Вески, Койт Тооме, Tuberkuloited, Terminaator, Bedwetters, Танель Падар и Põhja-Tallinn.
Строительство Õllesummer начнется завтра, 27 июня.
Для фестиваля создадут девять сцен разных стилей и множество развлекательных зон, Тиволи, детскую зону и банджи-джампинг. Приморский главный проспект будет заполнен национальными кухнями и зоной фудтраков. Крупнейший фестиваль Эстонии пройдет на Таллиннском певческом поле с 3 по 6 июля.