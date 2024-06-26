ВИДЕО Õllesummer 2024: рекордное разнообразие сцен и звезд на крупнейшем фестивале Эстонии

Фестиваль Õllesummer, который пройдет с 3 по 6 июля, обещает быть масштабнее, чем когда-либо прежде. На фестивале впервые будет девять сцен и несколько дополнительных зон. В рекламных видеороликах на сценах Saku и Pringles приглашают зрителей Анне Вески, Инес и группа Smilers.