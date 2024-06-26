У 17-летней девушки из Таллинна с детства были проблемы с восприятием своего тела. Несколько лет назад ей поставили диагноз «анорексия», из-за которого она чуть не попала в больницу. Девушка делится своим опытом борьбы с расстройством пищевого поведения и тревожным расстройством, пишет Naine .

«Мне было 8 лет, когда у меня появились первые мысли о том, что с моим телом может быть что-то не так», - говорит жительница Таллинна. Она признается, что в юном возрасте подслушала, как ее мать негативно отзывалась о своем теле и начала придерживаться Стокгольмской диеты, в рамках которой вы теряете несколько килограммов за короткий период времени.