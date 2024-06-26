«Стала заложницей группы»: украинская певица рассказала о работе в «ВИА Гре»

Исполнительница призналась, что период, когда она работала в «ВИА Гре» был сложным для нее. В то время Еве было 20 лет и она не понимала, чего от нее требуют и кем она является на самом деле. Певица говорит, что чувствовала себя некомфортно в образе взрослой, раскованной женщины. Ее внутреннее состояние не соответствовало требованиям, которые ставили перед ней.

«Это было время моего внутреннего поиска. Меня все не устраивало. Я не могла понять, кто я. Я поняла в какой-то момент, что стала заложницей этого образа и группы. Мне было очень сложно находиться в свои 20 лет в образе томной женщины, уверенной в себе дивы», - поделилась Бушмина.

Однако артистка признает, что прекрасно подходила на роль роковой красавицы. Она во всем подражала поведению коллег по группе, в частности, Надежды Мейхер и Альбины Джанабаевой. Сейчас Ева понимает, что из-за молодого возраста преувеличивала проблемы и относилась к негативным комментариям слишком гиперболизировано. Однако рада, что все же решила уйти из «ВИА Гры» в 2013 году.

К слову, в состав группы исполнительницу пригласил продюсер Константин Меладзе, когда она участвовала в шоу «Фабрика звезд».

«Он мне говорит: «Ева, у меня есть к тебе предложение. Я хочу, чтобы ты стала участницей одной из моих групп". И я думаю: «Да, это оно, сейчас он меня позовет в группу «Инь-Ян». Мне на тот момент очень нравилась эта группа. И когда он сказал, что это «ВИА Гра», у меня были такие эмоции, потому что я считала, что вообще не подхожу», - подытожила Ева.

Заметим, что 35-летняя певица родом из Луганской области. В 2013 году она начала сольную карьеру и выступала под псевдонимом Ева Бушмина. В 2016 году исполнительница объявила, что больше не будет выступать под этим именем и выпустила дебютный альбом под новым псевдонимом «LAYAH». Сейчас артистка живет во Франции и не планирует возвращаться в Украину.