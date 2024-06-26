ФОТО Дочь Мадонны не узнать: Лурдес набрала вес, но продолжает носить обтягивающее

Мадонна никогда не скрывала, что очень боится потерять форму, которую она оттачивала в спортзале годами. Накачанные мышцы, рельефные руки и железный пресс стоили поп-королеве подорванного здоровья, но она не обращала на это внимание. Сегодня ей 65 лет - и звезда продолжает регулярно заниматься.

Практически в каждом интервью на протяжении всей карьеры артистка касалась темы веса и предрасположенности к полноте. Более того, в 1980-е именно Мадонна стала первой из звезд, кто нанял персонального тренера. Судя по всему, дети Мадонны относятся к данному вопросу намного спокойнее. Накануне в Сети появились новые фотографии Лурдес Леон, которые удивили публику.

27-летняя дочь мировой знаменитости вышла на прогулку в черном топе, обтягивающих брюках и шлепках. В Сети без лишних сантиментов отметили, что она заметно поправилась: «Ой, как-то живот некрасиво смотрится», «А раньше ведь она была совсем худой», «Кто-то любит вкусно поесть».

Напомним, раньше Лурдес намного чаще публиковала откровенный контент, демонстрируя свое подтянутое тело. Некоторое время фанаты считали, что Леон пошла по стопам своей мамы, выбрав карьеру певицы. Ожидалось, что на сцену девушка будет выходить в таких же смелых нарядах.

Однако спустя время дочь Мадонны умерила пыл, и теперь все чаще появляется в достаточно простых образах - часто это именно спортивные костюмы, топы и широкие брюки.

У молодой певицы уже есть опыт нездорового внимания хейтеров, которые не принимают ее внешность. Однажды Леон заклеймили на красной дорожке за «торчащий живот и пышные бока». А позже поводом для обсуждения стали ее небритые подмышки. Но девушка тогда лишь заявила, что пропагандирует бодипозитив.

В этом Лурдес сильно отличается от матери, которая, чтобы поддерживать себя в форме, занималась в зале по три часа в день, шесть раз в неделю, круглый год. Мадонна совсем не щадила себя - в ее графике тренировок не было ни отпусков, ни больничных. Более того, личный тренер даже ездил со звездой на гастроли.