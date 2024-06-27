ГОРОСКОП НА 27 ИЮНЯ Овны - будьте внимательны, Близнецы - принимайте решения самостоятельно, а у Львов благоприятный день для общения

В любом случае, сосредоточиться на каком-то полезном деле оказывается трудновато. Вторая половина дня подходит гораздо спокойнее и плодотворнее. Это время отлично подходит для общения: даже очень разные люди могут найти общий язык, положить конец долгим спорам и договориться о каких-то совместных действиях.

Овен

Будьте внимательны. Сегодня не все сразу получается хорошо; часто добиться нужного результата удается лишь после нескольких неудачных попыток. Но вы настойчивы и готовы потрудиться, чтобы довести начатое до конца. Многим Овнам помогают старые друзья. Общие цели и совместная работа укрепляют отношения, позволяют забыть о разногласиях и спорах. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Можно сделать какие-то незапланированные покупки. Но не стоит тратить всю полученную сумму: чуть позже вы поймете, как лучше ею распорядиться.

Телец

Старайтесь избегать переутомления. Если можно сократить нагрузки, отложить дела на потом, обеспечив себе немного свободного времени, именно так и стоит поступить. Даже небольшой перерыв поможет вам взбодриться, пополнить запасы энергии и настроиться на деловой лад. Возможны необычные знакомства. Они произведут на вас сильное впечатление, помогут на многие вещи взглянуть по-новому. Некоторые Тельцы получат поддержку, на которую не рассчитывали, и смогут успешно завершить работу над каким-то сложным проектом, достичь давно поставленной цели.

Близнецы