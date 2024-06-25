Умер фронтмен группы Crazy Town и автор хита нулевых Butterfly

Информация о смерти музыканта также появилась на сайте медицинских экспертов Лос-Анджелеса. Там сообщается, что он умер вчера, 24 июня. Что именно стало причиной смерти, не оглашается, но известно, что Сет Бинзер боролся с наркозависимостью. Он снимался в реалити-шоу «Рехаб для селебрити» и «Дом трезвости».

Сет Бинзер был фронтменом и одним из основателей рэп-рок-группы Crazy Town, которую многие узнали после выхода песни Butterfly в 2001 году. Слова и музыку к ней написал Сет Бинзер. В ней есть фрагмент песни Red Hot Chili Peppers 1989 года Pretty Little Ditty. В начале нулевых песня Butterfly возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100 и стала одним из символов эпохи. Сейчас, даже спустя 25 лет после ее выхода, песню помнят многие и она до сих пор звучит на разных вечеринках по всему миру.

Группа Crazy Town была основана в 1999 году, в 2002 году она распалась, но спустя пять лет объявила о воссоединении. Они гастролировали до 2022 года. Группа писала музыку в стиле нью-метал, она выпустила три альбома - в 1999, 2002 и 2015 годах.