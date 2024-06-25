ВИДЕО Боец сделал предложение девушке после проигрыша на ринге и пережил еще большее унижение

Буковачу пришлось стоять на одном колене и слушать, как партнерша отказывает ему, якобы из-за измены. Этот момент попал на видео, которое позже разлетелось по всем социальным сетям.

"После всего, что произошло между нами, после стольких измен, не думаю, что это хорошая идея. Мой ответ - «нет», - говорит девушка бойцу с фиолетовыми волосами и кольцом в руках.

Czech fighter Lukas Bukovac first lost the fight and then got rejected by his girlfriend after proposing to her in front of 20,000 people. pic.twitter.com/LGNdyhOulj — senoy85081 (@senoy85081) June 24, 2024

Люди в комментариях пишут, что даже если бы спортсмен выиграл, то это бы не гарантировало положительного ответа, но получить отказ на глазах у такого количества зрителей гораздо больнее после поражения.

Тем временем к арене подошел незнакомец, который пытался облить девушку водой в знак протеста, а некоторые болельщики начали свистеть.

Короткий клип уже стал вирусным в интернете, собрав несколько миллионов просмотров только на X (Twitter). Большинство пользователей сети, похоже, стали на сторону Лукаша Буковача.

«Тебе повезло, потому что хорошая женщина не поступит так со своим парнем после того, как он проиграл бой», - написал один из юзеров.

«Все почему-то игнорируют обвинения в неверности, а также тот факт, что он сам поставил себя в неловкую ситуацию», - добавил другой.