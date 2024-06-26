ПОПЫТАЙ УДАЧУ! Популярные русскоязычные блогеры из Эстонии объявили конкурс на лучшее название для своего шоу

Одна из ведущих ток-шоу - Екатерина Леметти - популярный местный инфлюэнсер и создатель контента, которая также обучает и других желающих стать блогерами. Кстати, это уже не первое шоу Кати, которое выходит на YouTube.

Лиана Кукава не просто блогер и фотограф, но еще и медсестра. Поэтому, если вдруг гостям ток-шоу станет плохо от каверзных вопросов ведущих, первая помощь точно будет оказана быстро и качественно.

И хотя за эстоноязычную часть аудитории отвечает инфлюэнсер и бывший ведущий прогноза погоды на TV3 Илья Тооме, он отлично говорит на русском языке. Илья родился в Йыхви, но большую часть жизни прожил в Таллинне, где учился в BFM и параллельно работал в киноиндустрии. Через некоторое время Илья оказался на телевидении, где работал ведущим прогнозов погоды.

Идея ток-шоу заключается не только в обсуждении увлекательных, местами даже откровенных тем, но и в том, чтобы познакомить русскоязычную аудиторию с известными и популярными деятелями Эстонии. Блогеры решили, что было бы интересно не только объединить их аудитории, но и приглашать на шоу как русско-, так и эстоноговорящих гостей.

«Сделать данное шоу - это была изначально наша с Лианой идея. Мы хотели звать публичных людей, разговаривать с ними про их сферы деятельности, узнавать что-то интересное. И потом в один из вечеров мы встретились с Ильей...» - рассказывает Катя о том, как родилась идея о пока еще безымянном ток-шоу.

С названием шоу блогеры пока еще не определились, но предупредили, что рассчитывают на помощь своих подписчиков. «Если именно ваш вариант станет названием нашего шоу, то от нас будет просто невероятный подарок!» - сказала Лиана, добавляя, что свои идеи можно оставлять в комментариях под видео.

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