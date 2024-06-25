Родная дочь Тома Круза отказалась от его фамилии

Отношения американского актера Тома Круза с его единственной биологической дочерью (у артиста есть еще двое приемных детей) сложились сложные. Сури Круз уже около 11 лет не виделась со своим звездным отцом, а опека над ней при разводе родителей полностью досталась ее матери - актрисе Кэти Холмс.

Сейчас Сури 18 лет, и она, по всей видимости, последовала примеру детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, которые массово отказываются от фамилии отца. Как сообщает издание Page Six, в выпускных списках школы, которую на днях закончила Сури, девушка числится под другой фамилией.

Так она взяла часть полного имени Холмс в качестве фамилии. Теперь она Сури Ноэль.

Дочери Тома Круза и Кэти Холмс было 6 лет, когда ее родители развелись. С тех пор актер не поддерживает связь с Сури, так как ее мать отказалась при расставании от церкви саентологии, и вернулась в католичество. В этой же вере Холмс воспитывала и свою дочь.