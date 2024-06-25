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Куда не стоит ехать туристам: 48 популярных пляжей Испании получили «черный флаг»

Limon.ee
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Пальмой-де-Майорка, Испания.
Пальмой-де-Майорка, Испания. Фото: Serenity-H/Shutterstock

Экологи предупреждают об опасности от загрязнения воды и других неблагоприятных для отдыха факторах. Туристы, которые собираются этим летом на популярные испанские курорты, включая Ибицу, Малагу и Тенерифе, вероятно, захотят переосмыслить свои планы. Испанская природоохранная неправительственная организация, вывесила «черные флаги» на 48 пляжах, предупреждая о загрязнении, выбросах сточных вод, пластиковых отходах или экологическом вреде на этих направлениях, пишет Униан.

Организация Ecologis in Action (Экологи в действии) изучила более 8 тысяч километров береговой линии Испании, после чего подготовила ежегодный отчет «Черный флаг». Группа утверждает, что в некоторых курортных заведениях санитарные системы не могут справиться с увеличением количества туристов, что приводит к разливу сточных вод.

В список откровенно опасных попали пляжи популярных курортных регионов - Коста-дель-Соль и вся береговая линия Малаги. Загрязнение сточными водами было обнаружено на пляже Эль-Амерадор в Эль-Кампелло, вблизи Аликанте. Береговая линия Андалусии получила колоссальные 10 черных флагов.

Рейтинг «Черный флаг» не обязательно означает, что пляж грязный, поскольку «Черные флаги» также выдаются из-за светового и шумового загрязнения и чрезмерной застройки пляжа и территории вокруг него.

Также экологи раскритиковали пляжи в Барселоне, Валенсии, Кадисе, Гранаде. Повреждение подводных растений в результате незаконной постановки лодок на якорь и разливов из очистных сооружений зафиксировано возле пляжа Таламанка на Ибице.

Загрязнение на Канарских островах привело к установлению черных флагов на пляже Санта-Крус и северо-западном побережье Тенерифе. Также в списке были дюны Корралехо на острове Фуэртевентура из-за влияния застройки на их экосистему. Пляж Плайя на Лансароте также попал в список после утечки сточных вод в мае 2024 года, что привело к его временному закрытию.

48 пляжей с «черным флагом» от Ecologis in Action:

  • La Farella, Жирона, Каталония
  • Различные пляжи на побережье Коста Брава, Жирона, Каталония
  • Comarca del Maresme, Барселона, Каталония
  • Sant Adrià del Besò, Барселона, Каталония
  • Камино де Ронда, Таррагона, Каталония
  • Плайя де ла Пинеда, Коста Дорада, Таррагона, Каталония
  • Playa de L'Estany-Capicorb, Кастельон, регион Валенсия
  • Плайя де Бурриана, Кастельон, регион Валенсия
  • Пляжи в природном парке Альбуфера, Валенсия, регион Валенсия
  • Пуэрто де Валенсия, Валенсия, регион Валенсия
  • Barranco y playa del Amerador, Алакант, регион Валенсия
  • Playas de Cap l'Horta, Albufera, Postiguet и San Gabriel, Алакант, регион Валенсия
  • Мар Менор, регион Мурсия
  • Портман-Бей и Сьерра-Минера, регион Мурсия
  • Playa Quitapellejos-Palomares, Альмерия, Андалусия
  • Playa de 'El Lancón' en Carboneras, Альмерия, Андалусия
  • Плайя де Кастель де Ферро, Гранада, Андалусия
  • Playa Granada y Poniente, Гранада, Андалусия
  • Плаяс де Малага, Малага, Андалусия
  • Побережье Малаги, Малага, Андалусия
  • Тарифа, Кадис, Андалусия
  • Коста де Трафальгар, Кадис, Андалусия
  • Река Уэльва, Уэльва, Андалусия
  • Эль Портиль, Уэльва, Андалусия
  • Река Альдан, Конселло де Кангас, Понтеведра, Галисия
  • Река Аруса и река Понтеведра, Понтеведра, Галисия
  • Минера де Галисия, Корунья, Галисия
  • Река Перейро и река Рамискейра, Ла-Корунья, Галисия
  • Пруд Алкоа, Луго, Галисия
  • Галисийское побережье, Луго, Галисия
  • Порт Фигерас, Астурия
  • Вильявисиоза, Астурия
  • Плайя де Усго, Кантабрия
  • Сан-Роман-де-ла-Льянилья, Кантабрия
  • Болотистый район Ламиако, Бискайя, Страна Басков
  • Герника и Муруэта, Бискайя, Страна Басков
  • Остров Санта-Клара, Гипускоа, Страна Басков
  • Остров Ла Конча, Гипускоа, Страна Басков
  • Кала Шаррака, Ибица, Балеарские острова
  • Плайя де Таламанка, Ибица, Балеарские острова
  • Порт Мелилья, Мелилья
  • Залив Мелилья, Мелилья
  • Монте Хачо, Сеута
  • Плайя де Деснаригадо, Сеута
  • Плайя-Бланка, Лас-Пальмас, Лансароте, Канарские острова
  • Дюны Корралехо, Лас-Пальмас, Фуэртевентура, Канарские острова
  • Пляж La Tejita (Granadilla), Puertito de Armeñime (Adeje), Тенерифе, Канарские острова
  • Северо-западное побережье Тенерифе, Канарские острова
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