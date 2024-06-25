Экологи предупреждают об опасности от загрязнения воды и других неблагоприятных для отдыха факторах. Туристы, которые собираются этим летом на популярные испанские курорты, включая Ибицу, Малагу и Тенерифе, вероятно, захотят переосмыслить свои планы. Испанская природоохранная неправительственная организация, вывесила «черные флаги» на 48 пляжах, предупреждая о загрязнении, выбросах сточных вод, пластиковых отходах или экологическом вреде на этих направлениях, пишет Униан.
Куда не стоит ехать туристам: 48 популярных пляжей Испании получили «черный флаг»
Организация Ecologis in Action (Экологи в действии) изучила более 8 тысяч километров береговой линии Испании, после чего подготовила ежегодный отчет «Черный флаг». Группа утверждает, что в некоторых курортных заведениях санитарные системы не могут справиться с увеличением количества туристов, что приводит к разливу сточных вод.
В список откровенно опасных попали пляжи популярных курортных регионов - Коста-дель-Соль и вся береговая линия Малаги. Загрязнение сточными водами было обнаружено на пляже Эль-Амерадор в Эль-Кампелло, вблизи Аликанте. Береговая линия Андалусии получила колоссальные 10 черных флагов.
Рейтинг «Черный флаг» не обязательно означает, что пляж грязный, поскольку «Черные флаги» также выдаются из-за светового и шумового загрязнения и чрезмерной застройки пляжа и территории вокруг него.
Также экологи раскритиковали пляжи в Барселоне, Валенсии, Кадисе, Гранаде. Повреждение подводных растений в результате незаконной постановки лодок на якорь и разливов из очистных сооружений зафиксировано возле пляжа Таламанка на Ибице.
Загрязнение на Канарских островах привело к установлению черных флагов на пляже Санта-Крус и северо-западном побережье Тенерифе. Также в списке были дюны Корралехо на острове Фуэртевентура из-за влияния застройки на их экосистему. Пляж Плайя на Лансароте также попал в список после утечки сточных вод в мае 2024 года, что привело к его временному закрытию.
48 пляжей с «черным флагом» от Ecologis in Action:
- La Farella, Жирона, Каталония
- Различные пляжи на побережье Коста Брава, Жирона, Каталония
- Comarca del Maresme, Барселона, Каталония
- Sant Adrià del Besò, Барселона, Каталония
- Камино де Ронда, Таррагона, Каталония
- Плайя де ла Пинеда, Коста Дорада, Таррагона, Каталония
- Playa de L'Estany-Capicorb, Кастельон, регион Валенсия
- Плайя де Бурриана, Кастельон, регион Валенсия
- Пляжи в природном парке Альбуфера, Валенсия, регион Валенсия
- Пуэрто де Валенсия, Валенсия, регион Валенсия
- Barranco y playa del Amerador, Алакант, регион Валенсия
- Playas de Cap l'Horta, Albufera, Postiguet и San Gabriel, Алакант, регион Валенсия
- Мар Менор, регион Мурсия
- Портман-Бей и Сьерра-Минера, регион Мурсия
- Playa Quitapellejos-Palomares, Альмерия, Андалусия
- Playa de 'El Lancón' en Carboneras, Альмерия, Андалусия
- Плайя де Кастель де Ферро, Гранада, Андалусия
- Playa Granada y Poniente, Гранада, Андалусия
- Плаяс де Малага, Малага, Андалусия
- Побережье Малаги, Малага, Андалусия
- Тарифа, Кадис, Андалусия
- Коста де Трафальгар, Кадис, Андалусия
- Река Уэльва, Уэльва, Андалусия
- Эль Портиль, Уэльва, Андалусия
- Река Альдан, Конселло де Кангас, Понтеведра, Галисия
- Река Аруса и река Понтеведра, Понтеведра, Галисия
- Минера де Галисия, Корунья, Галисия
- Река Перейро и река Рамискейра, Ла-Корунья, Галисия
- Пруд Алкоа, Луго, Галисия
- Галисийское побережье, Луго, Галисия
- Порт Фигерас, Астурия
- Вильявисиоза, Астурия
- Плайя де Усго, Кантабрия
- Сан-Роман-де-ла-Льянилья, Кантабрия
- Болотистый район Ламиако, Бискайя, Страна Басков
- Герника и Муруэта, Бискайя, Страна Басков
- Остров Санта-Клара, Гипускоа, Страна Басков
- Остров Ла Конча, Гипускоа, Страна Басков
- Кала Шаррака, Ибица, Балеарские острова
- Плайя де Таламанка, Ибица, Балеарские острова
- Порт Мелилья, Мелилья
- Залив Мелилья, Мелилья
- Монте Хачо, Сеута
- Плайя де Деснаригадо, Сеута
- Плайя-Бланка, Лас-Пальмас, Лансароте, Канарские острова
- Дюны Корралехо, Лас-Пальмас, Фуэртевентура, Канарские острова
- Пляж La Tejita (Granadilla), Puertito de Armeñime (Adeje), Тенерифе, Канарские острова
- Северо-западное побережье Тенерифе, Канарские острова