Истории о трагичных судьбах детей, родители которых увлекаются различными религиозными течениями, увы, не такая уж редкость. В памяти сразу всплывает краснодарская история блогера Максима Лютого, который проповедовал сыроедение и запрещал жене кормить новорожденного сына молоком, пишет woman.
Ужасы в наше время: сектанты заморили десятилетнюю школьницу голодом, а мать уверяет, что дочь объелась конфет
Это случилось весной 2023 года. Кроху заморили голодом, такая же судьба недавно постигла 10-летнюю девочку Алину (имя изменено - прим.ред.) из новосибирского села Каменка.
В селе живет чуть больше двух тысяч человек. Семья Марии (имя изменено - прим.ред.) всегда была на хорошем счету. Супруги поднимали троих детей, жили как все. А пару лет назад мужчина умер, многодетная мать осталась один на один со всеми заботами.
Смерть мужа, конечно же, изменила женщину. Жизнь стала труднее и в какой-то момент Мария нашла утешение в религии. Вот только пошла не в церковь, а стала увлекаться различными течениями в Сети. Подписалась в соцсетях на группы «Шива-пураны», «Ведический мир». Увлеклась йогой, мантрами и прочей индуистской тематикой. Вот только ничего общего с классическим индуизмом там не было. Скорее всего, женщина примкнула к одному из неоиндуистских течений. Вскоре привычную одежду она сменила на длинные пестрые юбки, в таких же нарядах стала ходить ее дочь Алина.
Местные не лезли, мало ли кто в чем ходит. На вкус и цвет… А когда в доме Марии появилась странная пара, задумались, не с сектантами ли связалась женщина?
«А этим летом дети будто исчезли. Алина вот тоже, надела эту юбку в пол и перестала гулять на улице. А шустрая такая была, звонкая», — говорит Николай, местный житель. И тут же добавляет: «Девочку, такую девчушку, угробить, ой-ой-ой. Говорит, она конфетку съела и отравилась. Начало рвать ее, она сознание потеряла, вызвали скорую. Судить ее надо, падлу, за этого ребенка».
Это он уже про Марию. Именно ее мужчина, ничуть не считаясь с материнским горем, называет «падлой». В селе почти все уверены, что именно женщина виновата в смерти школьницы. Поспорить с этим трудно.
За несколько дней до трагедии многодетная мать уехала в командировку, она трудится страховым агентом. Детей оставила новым друзьям - Олегу и Анне Голдиным. Теперь они сменили просторный добротный дом Марии на камеру в СИЗО, ведь именно их обвинили в смерти девочки. С большой долей вероятности, парочка является адептами ведической секты. А над дочерью знакомой проводили ритуальный обряд.
Пока хозяйки не было дома, Олег и Анна «увидели», что Алину захватили темные силы. Изгоняли их несколько дней. Школьницу морили голодом, потом поили молоком с топленым маслом, хлестали крапивой и не выпускали на улицу. Крики и слезы девочки не трогали мучителей, они нисколько не сомневались, что вот-вот вырвут чистую детскую душу из тьмы.
Старший брат и младшая сестра Алины забились по своим комнатам и, в прямом смысле слова, боялись дышать, чтобы не привлечь внимание мучителей.
Когда Мария вернулась домой, третьеклассница была при смерти. Вызвали скорую помощь, но спасти девочку не вышло, она умерла. А мама грудью встала на защиту гостей.
«У нее была рвота, понос. Мы думаем, что она съела много конфет на голодный желудок, судя по тому, что ее рвало», - настаивает она.
А вот у следствия совсем другая версия и даже есть задержанные.
«С 14 по 17 июня двое жителей Новосибирского района области по просьбе матери осуществляли присмотр за ребенком. В этот период супруги систематически причиняли девочке физические и психические страдания, наносили побои. 17 июня ребенок был доставлен в больницу, где скончался», - говорится в релизе Новосибирского следкома.
Голдины свою вину не признают, мол, никого не убивали! Но в том, что они сектанты, у следствия уже нет сомнений. Еще одна группа, в которой состояла Мария, близка и им - это «Огненные ягьи». Человеку далекому от этой истории понять что-либо сложно. Если говорить поверхностно, то речь идет про мантры, которые вызывают живые «вибрации».
Особенно готовятся последователи к празднику Ивана Купалы. В эту ночь проводят ритуалы очищения, поют мантру не менее 20 тысяч раз, изгоняя все зло вокруг. Трагедия с девочкой произошла в особые для сектантов дни, они готовились к летнему солнцестоянию.
Скорее всего, очищались не только мантрами, но и отказом от пищи. Мария делилась в соцсетях «легкой, прохладной и простой диетой в июне». Разрешалось есть бананы, одуванчики, рукколу, бобовые, сырые овощи. Ни слова о мясе или рыбе. Скорее всего, так питались и дети.
«У них есть очистительные ритуалы. С той же крапивой или другими травами (по предварительной версии, ребенка били крапивой). Во время ритуалов надо множество раз повторять мантру, когда человек повторяет одну и ту же мантру, то его разум притупляется. То есть эта практика нацелена на то, чтобы притупить критическое мышление, погасить сознание человека. В таком состоянии человек способен на разные поступки», - говорит КП-Новосибирск Артемий Сильвестров, заместитель руководителя информационно-консультационного центра по вопросам сектантства Новосибирской митрополии.
Дальнейшую судьбу мучителей Алины будут решать суд, им грозит до пожизненного лишения свободы. А органы опеки теперь активно следят за судьбой детей Марии. Пока они находятся с матерью.