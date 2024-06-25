Ужасы в наше время: сектанты заморили десятилетнюю школьницу голодом, а мать уверяет, что дочь объелась конфет

А вот у следствия совсем другая версия и даже есть задержанные.

«С 14 по 17 июня двое жителей Новосибирского района области по просьбе матери осуществляли присмотр за ребенком. В этот период супруги систематически причиняли девочке физические и психические страдания, наносили побои. 17 июня ребенок был доставлен в больницу, где скончался», - говорится в релизе Новосибирского следкома.

Голдины свою вину не признают, мол, никого не убивали! Но в том, что они сектанты, у следствия уже нет сомнений. Еще одна группа, в которой состояла Мария, близка и им - это «Огненные ягьи». Человеку далекому от этой истории понять что-либо сложно. Если говорить поверхностно, то речь идет про мантры, которые вызывают живые «вибрации».

Особенно готовятся последователи к празднику Ивана Купалы. В эту ночь проводят ритуалы очищения, поют мантру не менее 20 тысяч раз, изгоняя все зло вокруг. Трагедия с девочкой произошла в особые для сектантов дни, они готовились к летнему солнцестоянию.

Скорее всего, очищались не только мантрами, но и отказом от пищи. Мария делилась в соцсетях «легкой, прохладной и простой диетой в июне». Разрешалось есть бананы, одуванчики, рукколу, бобовые, сырые овощи. Ни слова о мясе или рыбе. Скорее всего, так питались и дети.

«У них есть очистительные ритуалы. С той же крапивой или другими травами (по предварительной версии, ребенка били крапивой). Во время ритуалов надо множество раз повторять мантру, когда человек повторяет одну и ту же мантру, то его разум притупляется. То есть эта практика нацелена на то, чтобы притупить критическое мышление, погасить сознание человека. В таком состоянии человек способен на разные поступки», - говорит КП-Новосибирск Артемий Сильвестров, заместитель руководителя информационно-консультационного центра по вопросам сектантства Новосибирской митрополии.

Дальнейшую судьбу мучителей Алины будут решать суд, им грозит до пожизненного лишения свободы. А органы опеки теперь активно следят за судьбой детей Марии. Пока они находятся с матерью.