В Германии арестовали отца и сына, которые пытались шантажировать Шумахера

Власти Германии арестовали отца и сына по подозрению в попытке шантажа семье бывшего гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера. Подозреваемые утверждали, что у них есть конфиденциальные файлы и требовали от семьи гонщика огромные суммы, грозясь выложить их в соцсетях. Об этом пишет Daily Mail.

По словам прокуроров, двое мужчин передали семье некоторые личные файлы, чтобы доказать, что у них есть доступ к документам о звезде Формулы-1.

Следователи в Германии были проинформированы о заговоре с шантажом властями Швейцарии, где Шумахер находился под присмотром в доме семьи после аварии.

В итоге шантажистов отследили. Оказалось, что Шумахера шантажировали отец с сыном, которые находились на испытательном сроке по другому делу. Их арестовали 19 июня на стоянке супермаркета в Гросс-Герау, к югу от Франкфурта.

Власти обыскали восемь объектов недвижимости, а также главное жилище двоих мужчин, конфисковав «несколько устройств хранения данных». По словам полиции, расследование по этому делу еще продолжается.

В случае признания виновным подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, добавили в прокуратуре.

Семья Шумахера в прошлом месяце выиграла судебный иск против немецкого бульварного журнала, который напечатал фейковое интервью с 55-летним немецким бывшим автогонщиком.