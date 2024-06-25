Фото ⟩ Дженнифер Лопес заметили в эконом-классе самолета
54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая появилась в роскошном наряде Dior на показе новой коллекции люксового бренда в Париже, в столицу Франции из Неаполя летела в эконом-классе на рейсе KLM. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на очевидцев, летевших с дивой одним бортом.
Лопес смешалась с другими пассажирами и сидела у окна, смотря в телефон.
Перед посадкой на рейс она прошла через аэропорт в белой толстовке, соответствующих спортивных штанах и солнцезащитных очках. С собой у нее была массивная большая сумка, стоявшая на среднем сиденье рядом с ней, в которой можно было хранить все необходимое для путешествия. Телохранитель Джей Ло сидел у прохода, а между ними лежала ее сумка.
(06 PHOTOS) Jennifer Lopez on a commercial flight between Naples and Paris - June 22, 2024— JLo Gallery (@jlogallery) June 25, 2024
📸https://t.co/pqm3TZvfep pic.twitter.com/NkzEdQOE4v
В Италии, откуда летела во Францию, Дженнифер отдыхала одна, без мужа и детей. Несмотря на одиночество, она, по словам друзей, быда в хорошем настроении и отлично проводила время, катаясь на яхте и делая селфи на фоне живописных пейзажей.
В последние месяцы Лопес сталкивается с непрекращающимися слухами о «скором» разводе с Беном Аффлеком, с которым в июле она отметит вторую годовщину брака.
Более того, супруги выставили на продажу свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, прожив в нем около года. Пока что желающих купить роскошную недвижимость не нашлось.