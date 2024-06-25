Фото Дженнифер Лопес заметили в эконом-классе самолета

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая появилась в роскошном наряде Dior на показе новой коллекции люксового бренда в Париже, в столицу Франции из Неаполя летела в эконом-классе на рейсе KLM. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на очевидцев, летевших с дивой одним бортом.

Лопес смешалась с другими пассажирами и сидела у окна, смотря в телефон.

Перед посадкой на рейс она прошла через аэропорт в белой толстовке, соответствующих спортивных штанах и солнцезащитных очках. С собой у нее была массивная большая сумка, стоявшая на среднем сиденье рядом с ней, в которой можно было хранить все необходимое для путешествия. Телохранитель Джей Ло сидел у прохода, а между ними лежала ее сумка.

(06 PHOTOS) Jennifer Lopez on a commercial flight between Naples and Paris - June 22, 2024

📸https://t.co/pqm3TZvfep pic.twitter.com/NkzEdQOE4v — JLo Gallery (@jlogallery) June 25, 2024

В Италии, откуда летела во Францию, Дженнифер отдыхала одна, без мужа и детей. Несмотря на одиночество, она, по словам друзей, быда в хорошем настроении и отлично проводила время, катаясь на яхте и делая селфи на фоне живописных пейзажей.

В последние месяцы Лопес сталкивается с непрекращающимися слухами о «скором» разводе с Беном Аффлеком, с которым в июле она отметит вторую годовщину брака.

Более того, супруги выставили на продажу свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, прожив в нем около года. Пока что желающих купить роскошную недвижимость не нашлось.