Известный эстонский актер женился

Об этом Расмус Кальюярв сообщил несколько дней назад в интервью Anne&Stiili, когда утвердительно ответил на вопрос журналиста, увидевшего кольцо на своем пальце, женат ли он.

Кальюярв до сих пор хранил свою личную жизнь в секрете.

В 2014 году у актера родилась дочь Тереза. Через еще два года у актера родился сын Тобиас.

В 2019 году, когда сын и отец Расмус и Ханнес Кальюярв были на шоу Hommik Anuga, последний рассказал, что сын является примером для подражания. «Я видел, как он с ними играл. Он надел костюм медведя, все время прыгал и резвился с ними», - рассказал Ханнес.

«Дети учат вас многому, учат познавать себя. Когда я со своими детьми, я вижу, насколько я похож на своего отца. Отец очень нетерпеливый человек, я еще более нетерпелив», - рассказал Расмус.

Eugene O’Neilli perekonnadraama «Pikk päevatee kaob öösse» tõi Vanemuises lavale teiste seas ka Rasmus Kaljujärve. Фото: Heikki Leis

Расмус Кальюярв окончил в 2004 году Высшую школу театрального искусства и начал работать актёром в Эстонском Драматическом театре. Вскоре он присоединился к NO99, оставаясь с ними до конца работы театра. Сегодня Кальюярв работает в основном фрилансером, но также участвует в «Экспедиции».