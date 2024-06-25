Вт, 25.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Известный эстонский актер женился

Limon.ee
Copy
Фото: AIRO LUTTER / POSTIMEES / Scanpix

Актер Расмус Кальюярв рассказал, что женился!

Об этом Расмус Кальюярв сообщил несколько дней назад в интервью Anne&Stiili, когда утвердительно ответил на вопрос журналиста, увидевшего кольцо на своем пальце, женат ли он.

Кальюярв до сих пор хранил свою личную жизнь в секрете.

В 2014 году у актера родилась дочь Тереза. Через еще два года у актера родился сын Тобиас.

В 2019 году, когда сын и отец Расмус и Ханнес Кальюярв были на шоу Hommik Anuga, последний рассказал, что сын является примером для подражания. «Я видел, как он с ними играл. Он надел костюм медведя, все время прыгал и резвился с ними», - рассказал Ханнес.

«Дети учат вас многому, учат познавать себя. Когда я со своими детьми, я вижу, насколько я похож на своего отца. Отец очень нетерпеливый человек, я еще более нетерпелив», - рассказал Расмус.

Eugene O’Neilli perekonnadraama «Pikk päevatee kaob öösse» tõi Vanemuises lavale teiste seas ka Rasmus Kaljujärve.
Eugene O’Neilli perekonnadraama «Pikk päevatee kaob öösse» tõi Vanemuises lavale teiste seas ka Rasmus Kaljujärve. Фото: Heikki Leis

Расмус Кальюярв окончил в 2004 году Высшую школу театрального искусства и начал работать актёром в Эстонском Драматическом театре. Вскоре он присоединился к NO99, оставаясь с ними до конца работы театра. Сегодня Кальюярв работает в основном фрилансером, но также участвует в «Экспедиции».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх