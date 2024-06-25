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ФОТО Горошек со слизью в Maxima: «Выглядит это отвратительно, аппетит пропадает мигом!»

Влада Лаевалинд
, репортер
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Горошек со слизью - не самое приятное зрелище.
Горошек со слизью - не самое приятное зрелище. Фото: limon.ee

Покупая консервированные продукты, мы рассчитываем на то, что они хранятся годами. Так же думала и жительница Таллинна Алена, которая за последние месяцы несколько раз приобритала в Maxima консервированный горошек. То, что она каждый раз видела внутри, сильно ее удивило.

«За последние пару месяцев два раза покупала в Tondiraba Maxima консервированный горошек, каждый раз давая ему шанс. Дело в том, что месяца два назад в банке не оказалось привычного маринада, вместо него весь горошек был в слизи», - рассказывает Алена.

Отметим, что речь идет о продукции фирмы Well Done, которая является собственной торговой маркой Maxima. Линейку в странах Балтии запустили в апреле прошлого года.

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