ФОТО Горошек со слизью в Maxima: «Выглядит это отвратительно, аппетит пропадает мигом!»

Покупая консервированные продукты, мы рассчитываем на то, что они хранятся годами. Так же думала и жительница Таллинна Алена, которая за последние месяцы несколько раз приобритала в Maxima консервированный горошек. То, что она каждый раз видела внутри, сильно ее удивило.