ВИДЕО «Произошел конфуз»: Надя Дорофеева рассказала, что произошло на съемках ее клипа

Однако прямо во время съемок клипа возникла проблема. У артистов почти не было возможности прорепетировать танец. За несколько недель до съемок, которые, кстати, проходили в Испании, Надя тренировалась с другим хореографом в Украине. Вместе они оттачивали танец и сложные поддержки.

Поэтому стать в пару с Сэмюэлем и за несколько часов прорепетировать танец певице было сложно. Несмотря на все трудности, Надя осталась довольна тем, как выглядел их танец в кадре и общим результатом.

«Произошел конфуз с клипом, потому что я тренировалась в Украине с нашим украинским танцовщиком, но снималась я с другим парнем. Он прилетел в ночь перед съемками клипа. Ночью мы тренировались где-то полтора часа. Там в клипе у нас есть поддержка, и она хоть и, на первый взгляд, легкая, но важно, чтобы тебя не уронили головой об бетон. Мне было очень стрессово. Но этот парень без капризов сделал все, что нам было нужно. Он молодец», - поделилась артистка.