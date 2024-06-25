Татьяна Лазарева о причинах развода с Михаилом Шацем: он меня предал и бросил

«У вас две дочери с ним, и вы все равно расстались. Почему?» – спросил у Лазаревой Гордон.

«Потому что [он меня] предал и бросил, – ответила она. – Не выбрал друга. Больше всего мне жаль, что у меня не стало такого близкого друга. Он был самым близким для меня человеком, но друзья не врут, не обманывают».

На вопрос, любит ли она бывшего мужа, Лазарева ответила отрицательно.

«Слушайте, у меня как бы второй бывший муж. Правда, у нас с ним очень разладились отношения. И было много чего, о чем я, естественно, не расскажу никому, после чего я просто перестала ему полностью доверять. Все, что бы он мне ни сказал сейчас, – я этому уже не верю, потому что вранья было слишком много за эти годы. А зачем мне такой человек? Не нужен», – подчеркнула она.

Лазарева рассказала, что Шац имеет израильское гражданство, живет в Тель-Авиве и гастролирует как стендапер.

Шац был вторым мужем Лазаревой. Они поженились в 1998 году. В этом браке Лазарева родила двоих дочерей: Софью (1998) и Антонину (2006). С лета 2022 года супруги проживают отдельно. В январе 2024 гола Лазарева заявила, что развелась с Шацем. У Лазаревой также есть сын Степан, отца которого она не упоминает.