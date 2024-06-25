ФОТО Без фильтров и фотошопа: Бритни Спирс на курорте поразила фигурой в мини

Бритни Спирс впервые заметили после встречи с сыновьями.

Она была одета в кораллово-розовое мини-платье, облегавшее ее формы. Певица была без бюстгальтера под суперкоротким платьем, демонстрировавшим ее ноги. Звезда прикрыла свои длинные светлые волосы соломенной шляпой с широкими полями, а глаза - солнцезащитными очками-авиаторами. Бритни дополнила свой пляжный ансамбль черным колье. Ее сопровождала помощница в черных джинсах и черном пиджаке, которая несла для артистки большого плюшевого мишку.

Говорят, что отношения Бритни Спирс с детьми полностью восстановились после публичной ссоры, которую парни и их отец объясняли странными публикациями Бритни в социальных сетях последних лет, во многих из которых она позировала и танцевала обнаженной.

«Бритни уже несколько месяцев разговаривает с Шоном Престоном и Джейденом. Мальчики очень любят свою мать, как и она их. Они с нетерпением ждут общего будущего», - рассказал друг семьи.

Мальчики постоянно живут на Гавайях с августа 2023 года, когда их отец перевез свою семью, включая Викторию Принс, его супругу, с которой они проживали 10 лет, и двух их дочерей: Джордан, 12 лет, и Пейтон, 9 лет.