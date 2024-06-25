Звезда американской сцены Кэти Перри любит удивлять общественность. Артистка в последнее время заметно похудела, поэтому ее пикантных фото в Сети появляется все больше. Накануне, к примеру, певицу заметили на модном показе в качестве модели. Снимки с мероприятия разместили на сайте издания Daily Mail, пишет WomanHit.
ФОТО ⟩ Популярная певица удивила всех, придя на модный показ в «голом» платье с прорезями и
По подиуму 39-летняя Кэти Перри прошлась в эффектном «голом» платье с прорезями. Ради столь пикантного наряда певице было необходимо отказаться от нижнего белья. На ногах исполнительницы красовались брутальные сапоги со шнуровкой. Визажисты сделали артистке кукольный макияж с акцентом на ее большие глаза. Стилисты собрали волосы Кэти в высокий хвост.
Многие читатели портала по достоинству оценили образ певицы. Правда, без негатива дело не обошлось. Некоторые назвали необычный наряд Кэти Перри чрезмерно откровенным.
«Она зашла слишком далеко! Это унизительно и ненужно», «Платье отвратительное», «Полное отчаяние. Твоя лодка уплыла, Кэти», — написали пользователи Сети под фотографиями Кэти Перри.