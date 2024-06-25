ФОТО Популярная певица удивила всех, придя на модный показ в «голом» платье с прорезями и

Звезда американской сцены Кэти Перри любит удивлять общественность. Артистка в последнее время заметно похудела, поэтому ее пикантных фото в Сети появляется все больше. Накануне, к примеру, певицу заметили на модном показе в качестве модели. Снимки с мероприятия разместили на сайте издания Daily Mail, пишет WomanHit.