Принцесса Анна попала в больницу с сотрясением мозга

По официальной информации, Ее Королевское Высочество «остается в больнице Саутмид, Бристоль, в качестве меры предосторожности для наблюдения, и ожидается, что она полностью и быстро поправится». Также сообщается, что ее брат, король Карл III, «вместе со всей королевской семьей посылает принцессе Анне свои самые теплые пожелания скорейшего выздоровления».

Детали инцидента не приводятся, но известно, что он произошел 23 июня вечером в ее поместье Гаткомб Парк. В прессе сообщают, что 73-летняя принцесса Анна могла упасть с лошади или получить удар копытом по голове. Принцесса Анна - опытная наездница, она принимала участие в соревнованиях по конному спорту на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Кроме того, на недавнем параде Trooping the Colour 15 июня в честь дня рождения короля Карла III она была верхом на лошади.