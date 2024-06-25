ГОРОСКОП НА 25 ИЮНЯ Тельцам будет трудно сохранять самообладание, а Рыбам придется решать финансовые вопросы

Меняются к лучшему отношения с близкими. Люди, у которых много общего, легко находят подход друг к другу. Появляются общие планы. За их реализацию хочется взяться немедленно, но сначала стоит убедиться, что обстоятельства для этого благоприятны.

Овен

Можно добиться значительных успехов в делах. Сегодня многие готовы поддержать вас. Давние союзники охотно возьмут на себя решение большей части общих проблем. Появляются хорошие идеи. Чтобы реализовать их, нужно будет потратить немало сил и кое-чему научиться; вы к этому готовы. Вечером будет возможность хорошо отдохнуть в приятной компании. Можно принимать гостей: всем будет весело. Но позитивные эмоции получат и те, кто захочет сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах. И запланированные, и спонтанные поездки складываются удачно.

Телец

Сохранять самообладание сегодня будет труднее, чем обычно. Слова и поступки окружающих часто выводят вас из равновесия, заставляют нервничать. Важно не говорить и не делать ничего сгоряча. Вам нужно немного времени, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Вы наверняка увидите ее в новом свете, заметите возможности, на которые прежде не обращали внимания. Вторая половина дня – благоприятное время для творчества и любых занятий, позволяющих отвлечься от привычных забот, придумать что-то новое. Многих Тельцов посетит вдохновение.

Близнецы