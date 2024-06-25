Вряд ли день обойдется без разногласий, но споры часто оказываются полезными и действительно помогают найти истину. Вероятны перемены в профессиональной сфере. Принятые решения, касающиеся работы, будут верными. Это подходящий день для того, чтобы начинать строить карьеру в какой-то совершенно новой сфере.
ГОРОСКОП НА 25 ИЮНЯ ⟩ Тельцам будет трудно сохранять самообладание, а Рыбам придется решать финансовые вопросы
Меняются к лучшему отношения с близкими. Люди, у которых много общего, легко находят подход друг к другу. Появляются общие планы. За их реализацию хочется взяться немедленно, но сначала стоит убедиться, что обстоятельства для этого благоприятны.
Овен
Можно добиться значительных успехов в делах. Сегодня многие готовы поддержать вас. Давние союзники охотно возьмут на себя решение большей части общих проблем. Появляются хорошие идеи. Чтобы реализовать их, нужно будет потратить немало сил и кое-чему научиться; вы к этому готовы. Вечером будет возможность хорошо отдохнуть в приятной компании. Можно принимать гостей: всем будет весело. Но позитивные эмоции получат и те, кто захочет сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах. И запланированные, и спонтанные поездки складываются удачно.
Телец
Сохранять самообладание сегодня будет труднее, чем обычно. Слова и поступки окружающих часто выводят вас из равновесия, заставляют нервничать. Важно не говорить и не делать ничего сгоряча. Вам нужно немного времени, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Вы наверняка увидите ее в новом свете, заметите возможности, на которые прежде не обращали внимания. Вторая половина дня – благоприятное время для творчества и любых занятий, позволяющих отвлечься от привычных забот, придумать что-то новое. Многих Тельцов посетит вдохновение.
Близнецы
Отличный день. Вы поймете, как добиться успеха в делах, быстро справиться с решением сложных задач. На многие вещи вы смотрите совсем не так, как другие. Сначала окружающих это удивляет, но со временем люди понимают, что вы были правы, а они – заблуждались. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников, а также ценные подарки и приятные сюрпризы. Вы смотрите на жизнь оптимистично, и для этого есть все основания. Даже самые смелые планы, появившиеся сегодня, позже удастся воплотить в жизнь.
Рак
День оригинальных идей и смелых решений, которые окажутся верными. Возможны удачные совпадения, приятные события, перемены к лучшему и в деловой сфере, и в области личных отношений. Старайтесь не откладывать дела на потом: чем раньше вы за них возьметесь, тем проще будет добиться отличного результата. Вечер радует хорошими новостями. Не исключено, что именно тогда решится вопрос, который в последнее время не давал вам покоя. Отношения с близкими становятся более теплыми и гармоничными, находится масса интересных тем для разговора.
Лев
Яркий день, интересный и вдохновляющий. Многие события вас порадуют, а известия, полученные издалека, приятно удивят. Возможны встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться. Общение будет очень приятным: найдется и о чем поговорить, и чем заняться вместе. Будет шанс восстановить старые профессиональные связи, вернуться к сотрудничеству с проверенными партнерами. Вторая половина дня обещает денежные поступления, дает шанс заключить выгодные сделки. Вероятны интересные предложения. Интуиция обязательно подскажет, какое из них стоит принять.
Дева
Благоприятный день. Вы чаще обычного оказываетесь в центре внимания и производите хорошее впечатление на тех, с кем имеете дело. Новые знакомства могут оказаться полезными в деловом отношении. Радует общение с близкими, возможны приятные события в семье. Некоторые Девы получат очень хорошие новости, касающиеся кого-то из родственников. Вероятны незапланированные расходы. Чаще всего они связаны с реализацией каких-то старых планов. Будет возможность воплотить задуманное давным-давно, и вы постараетесь не упустить ее. А сопутствующие расходы – дело житейское. Серьезного удара по вашему бюджету они не нанесут.
Весы
Вы настроены решительно и хотите как можно скорее достичь поставленных целей. Это понятно и похвально, но не оправдывает ни необдуманных поступков, ни сгоряча сказанных слов. Если обычная предусмотрительность вам сегодня не изменит, вы добьетесь отличных результатов. Будет шанс урегулировать давние конфликты. Одни Весы обзаведутся сильными и влиятельными союзниками, другие найдут подход к тем, с кем прежде не ладили. Это отличный день для дружеских встреч. Можно устроить импровизированную вечеринку дома. Не беда, если для нее не найдется особенного повода – всем будет весело.
Скорпион
Приятный день, интересный и вдохновляющий. Появляется много отличных идей. Вы не пожалеете, если немедленно приступите к реализации задуманного. Желающие помочь вам наверняка найдутся. Общие дела могут стать началом долгой дружбы. Тут многое будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу. Вероятны необычные встречи – например, с людьми, которых вы привыкли считать примером для подражания. Появятся интересные идеи. Некоторые Скорпионы поймут, что пришло время изменить планы на будущее, и начнут двигаться в новом направлении.
Стрелец
Первая половина дня будет благоприятной и интересной. Она полна неожиданностей, и вам это очень нравится. Многие смелые эксперименты оказываются удачными, а ваши необычные идеи очень нравятся окружающим. Люди, которые прежде вас недооценивали, наверняка изменят свое мнение. Новые знакомые могут сыграть важную роль в вашей жизни. Вторая половина дня тоже проходит хорошо, но куда спокойнее. Можно вернуться к старым делам. Вы быстро их завершите. Будет шанс решить бытовые проблемы, в последнее время осложнявшие жизни и вам, и вашим близким.
Козерог
Благоприятный интересный день, одинаково хорошо подходящий и для новых дел, и для того, чтобы завершить начатое раньше. Вы серьезны и внимательны, стараетесь ничего не упустить из виду, не допускаете даже мелких ошибок. Есть шанс раньше других получить полезную информацию и правильно ею воспользоваться. Если вы поведете себя правильно, то сможете обезоружить недоброжелателей и оставить соперников позади. В личных отношениях вероятны перемены к лучшему. Забудутся обиды и разногласия, появятся новые планы, которые захочется воплотить в жизнь вместе с близкими.
Водолей
Не все идет легко и гладко, но вы сохраняете спокойствие. Именно это позволяет принимать правильные решения там, где ошибаются другие, и идти к цели, ни на что не отвлекаясь. Вероятны успехи в учебе, вы многое схватываете на лету, быстро запоминаете все, что нужно. Подходит день и для того, чтобы заняться чем-то совершенно новым. Некоторые Водолеи обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались, и немедленно найдут им применение. Вечер обещает неожиданные встречи. Могут прийти в гости люди, по которым вы скучали.
Рыбы
Начало дня подходит для решения финансовых вопросов. В это время вероятны денежные поступления и выгодные сделки. Некоторые Рыбы демонстрируют завидные предпринимательские способности и добиваются заметных успехов в бизнесе, находят новые источники дохода. Вторая половина дня подходит для того, чтобы браться за новые дела. Они даются легко. Вы быстро получаете результаты, к которым стремитесь. Знакомые – старые и новые – охотно вам помогают. Не исключено начало головокружительных романтических историй.