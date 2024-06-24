НЕ ПРОПУСТИ! На выходных в Таллинне выступит популярный певец Макс Корж

Вся Эстония замерла в ожидании незабываемого шоу, которое подарит всем море эмоций и впечатлений. Таллинн запомнит этот день надолго, ведь на стадионе соберутся поклонники Коржа не только со всей Эстонии, но и с других стран Балтии и Европы.

Концерты Коржа - редкое явление: в прошлом году Макс дал всего один концерт. Этим летом артист уже анонсировал концерт в Праге, который был распродан за рекордные три дня, а количество посетителей составило около 30 тысяч человек. Что будет в Таллинне, остается только догадываться и ждать 29 июня!

Напоминаем, что портал Limon.ee разыгрывает билеты на концерт! Розыгрыш проходит на нашей официальной страничке в Facebook. Имена победителей будут известны уже в эту среду, 26 июня.

На концерте в Таллинне Макс исполнит всеми любимые хиты, такие как «Жить в кайф», «Малый повзрослел» и «Мотылёк», а также новые песни.

Билеты можно также приобрести на официальном сайте концерта.