После недавнего возвращения в свет принцессы Уэльской на Trooping the Colour в социальных сетях распространилась новая «теория заговора» о состоянии ее здоровья, сообщает News.
Очередная теория заговора: Кейт Миддлтон обвинили в симуляции рака
Принцесса на параде в честь дня рождения короля Карла ІІІ выглядела очень хорошо. Однако излишняя худоба выдавала, что она не совсем здорова. Пользователи X (бывшего Twitter) заподозрили Кейт Миддлтон в симуляции рака, якобы это потребовалась, чтобы скрыть пластическую операцию. Ведь согласно королевскому протоколу, любое вмешательство во внешность запрещено.
«Кейт, как утверждается во многих аккаунтах, в настоящее время не борется с раком и не проходит химиотерапию, а на самом деле придумывает все это, чтобы скрыть тот факт, что она сделала подтяжку лица… Изображения улыбающейся принцессы в шляпе и платье, без явных признаков выпадения волос и выглядящей так же, как в последний раз, когда она выступала публично на королевских мероприятиях в декабре прошлого года, интерпретируются как "доказательство" того, что на самом деле с 42-летней женщиной все в порядке», - говорится в публикации.
Что известно о лечении Кейт Миддлтон
В марте 2024 года супруга принца Уильяма откровенно рассказала миру о своем заболевании. Недавно врач-онколог Кэрол Сикора рассказал, когда Кейт Миддлтон может прекратить профилактическую химиотерапию, отметив, что такой курс может длиться около шести месяцев.
«Это время неопределенности. Очевидно, ей сделали операцию из-за рака, нас попросили не гадать, что это было, но это было где-то в животе. Это была операция на брюшной полости. Кейт проходит профилактическую химиотерапию, которую обычно проводят полгода», - рассказал специалист.
Кэрол объяснил, что цель лечения - уменьшение риска возвращения болезни.