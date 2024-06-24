Очередная теория заговора: Кейт Миддлтон обвинили в симуляции рака

Принцесса на параде в честь дня рождения короля Карла ІІІ выглядела очень хорошо. Однако излишняя худоба выдавала, что она не совсем здорова. Пользователи X (бывшего Twitter) заподозрили Кейт Миддлтон в симуляции рака, якобы это потребовалась, чтобы скрыть пластическую операцию. Ведь согласно королевскому протоколу, любое вмешательство во внешность запрещено.

«Кейт, как утверждается во многих аккаунтах, в настоящее время не борется с раком и не проходит химиотерапию, а на самом деле придумывает все это, чтобы скрыть тот факт, что она сделала подтяжку лица… Изображения улыбающейся принцессы в шляпе и платье, без явных признаков выпадения волос и выглядящей так же, как в последний раз, когда она выступала публично на королевских мероприятиях в декабре прошлого года, интерпретируются как "доказательство" того, что на самом деле с 42-летней женщиной все в порядке», - говорится в публикации.