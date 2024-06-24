Эстонский блогер вспоминает погибшего в тюрьме друга Карлоса Колька: «Если бы не ты, я бы не жил жизнь своей мечты»

Рано утром 22 июня отрудники Таллиннской тюрьмы обнаружили бывшего создателя контента и ютубера 23-летнего Сэма Карлоса Колька мертвым в своей камере, пишет Postimees.

Руководитель по связям с общественностью прокуратуры Кайри Кюнгас сказала Postimees, что отдел информации и расследований тюрьмы предъявил 25-летнему сокамернику жертвы подозрение в убийстве.

«Поскольку расследование находится на начальной стадии и детали инцидента еще устанавливаются, на данный момент предоставить дополнительную информацию невозможно», - добавила Кюнгас.

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О погибшем ютубере вспоминает его хороший друг и блогер Мартти Халлик. «Если бы не ты, я бы не жил сегодня жизнь своей мечты, и эстонский YouTube не был бы таким», - написал Халлик в посте, приложив к нему фотографию Колька. «Покойся с миром, друг», - добавил он.

Карлос Кольк был известным создателем контента и ютубером с почти 20 тысячами подписчиков. Кольк также сотрудничал с несколькими другими ютуберами: с Мартти Халликом, своим братом - Каспаром Кольком (ныне Каспар Магус), Грегором Лиллеметсом и Рауно Райесмаа.