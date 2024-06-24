СМОТРИТЕ Блогер из Эстонии отмечает с мужем годовщину свадьбы: у нас двое замечательных детей и еще малыш на подходе

Сегодня, 24 июня, Анни и Томи Рахула отмечают одиннадцать лет супружеской жизни! «Подумать только, чего мы достигли. Сколько у нас было маленьких моментов любви и счастья», - пишет Анни в своей соцсетях.
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«Я не буду отрицать, что мне очень повезло... Да, я не скажу, что с самого начала думала, что он такой крутой, заботливый и веселый», - пишет Анни Рахула в социальных сетях. Она добавляет: «Я не надеялась и не предполагала. Отсюда и первое изречение! Я предчувствовала некоторые вещи, но большая часть - это была чистая удача!»