Звезда «Пиратов Карибского моря» скончался после нападения акулы

Службы экстренной помощи были вызваны на пляж Малаэкахана острова Оаху, куда вынесло тело без руки и ноги, около 13:00 по местному времени. Местные серферы пытались откачать Тамайо, но он потерял слишком много крови. Врачам осталось только констатировать, что Перри, который также работал спасателем, умер, пишет Фокус.

«Тамайо Перри был всеми любимым спасателем, хорошо известным на Северном берегу, профессиональным серфером, известным во всем мире. Личность Тамайо была заразительной, и хотя люди любили его, он любил всех остальных больше. Мы выражаем соболезнования семье Тамайо и всей спасательной охране. В настоящее время мы просим обеспечить некоторую конфиденциальность для его семьи», - заявил после смерти актера исполняющий обязанности начальника службы безопасности океана на Гавайях Курт Лагер.

Мэр Рик Бланджиарди поддержал мнение Лагера, назвав смерть Перри «трагической утратой».

«Тамайо был легендарным водником и пользовался большим уважением, он вырос прямо здесь, и он просто замечательный член нашей команды по безопасности океана», - отметил Бланджиарди.

Тамайо Перри родился на восточной стороне острова Оаху и профессионально занимался серфингом более десяти лет.

Несколько лет назад Перри попал в «ужасную аварию, которая обернулась почти смертельным исходом». Мужчина не уточнил, с чем связан этот инцидент, но сказал, что это произошло из-за чьей-то «неосведомленности».

Перри снялся в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах», четвертом фильме франшизы. В фильме 2011 года, в котором Джонни Депп играет эксцентричного пиратского капитана Джека Воробья, также снимались Пенелопа Крус и Джеффри Раш.

Актер также играл в фильмах «Остаться в живых», «Гавайи 5-0», «Blue Crush», «Ангелы Чарли 2» и появлялся в рекламе Coca-Cola.