Американская актриса предупреждала Дженнифер Лопес, что ее брак с Беном Аффлеком «обречен»

По словам 86-летней Фонды, Лопес пытается кому-то что-то доказать, вместо того чтобы просто наслаждаться. «Это меня беспокоит. Как будто ты слишком сильно пытаешься что-то доказать, вместо того чтобы просто жить. На каждой второй фотографии вы целуетесь, обнимаетесь», - говорила Фонда Дженнифер.

Отношение Лопес ко всей этой ситуации заставило Фонду переживать, что на Дженнифер из-за ее чрезмерной публичности обрушится волна хейта, и это будет угрожать ее отношениям. Свои опасения Фонда выразила, когда Лопес предложила ей сняться в ее документальном фильме, в котором певица рассказывает в том числе и о своих отношениях. Лопес не послушалась Фонду и уговорила давнюю коллегу сняться в шоу.

При этом именно публичность, как говорят, стала причиной проблем в браке 54-летней Лопес. Внимание к их паре разрушило их отношения еще в 2000-х, тогда они хотели пожениться, но расторгли помолвку.

Аффлек заявлял в интервью, что пошел на компромисс ради своей жены и появлялся с ней на публике, хотя не любит внимания к себе. Судя по всему, именно этот компромисс привел к проблемам в браке.

По другим источникам, на отношения супругов повлияло то, что 51-летний Аффлек снова начал злоупотреблять алкоголем. С алкоголем сложности у актера были и ранее, в предыдущем браке. Так, он в интервью говорил, что начал пить именно на фоне проблем в браке с бывшей женой, потому что был несчастен с Дженнифер Гарнер. После своего признания он столкнулся с критикой со стороны публики.