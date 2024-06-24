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Стефан раскрыл подробности свадьбы эстонской певицы Лийс Лемсалу

Limon.ee
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Стефан Айрапетян.
Стефан Айрапетян. Фото: Taavi Sepp

«У нас есть одна замечательная традиция: 26 августа у нас годовщина свадьбы, и этот день мы проводим в Италии», - рассказал Стефан в интервью Elu24 и раскрыл подробности свадьбы Лийс Лемсалу.

В минувшие выходные на озере Пюхаярве прошло грандиозное мероприятие, на котором среди выступавших был и Стефан. Он рассказал Elu24, как ему удается совмещать концертную деятельность с недавно открывшимся бизнесом STEFF GRILL. «Если вы мечтаете по-крупному и рядом с вами хорошие люди, то все возможно», - сказал музыкант.

Стефан и его жена Виктория также собираются отпраздновать этим летом первую годовщину свадьбы в Италии.

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