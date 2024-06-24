Стефан раскрыл подробности свадьбы эстонской певицы Лийс Лемсалу

В минувшие выходные на озере Пюхаярве прошло грандиозное мероприятие, на котором среди выступавших был и Стефан. Он рассказал Elu24, как ему удается совмещать концертную деятельность с недавно открывшимся бизнесом STEFF GRILL. «Если вы мечтаете по-крупному и рядом с вами хорошие люди, то все возможно», - сказал музыкант.