«У нас есть одна замечательная традиция: 26 августа у нас годовщина свадьбы, и этот день мы проводим в Италии», - рассказал Стефан в интервью Elu24 и раскрыл подробности свадьбы Лийс Лемсалу.
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Стефан раскрыл подробности свадьбы эстонской певицы Лийс Лемсалу
В минувшие выходные на озере Пюхаярве прошло грандиозное мероприятие, на котором среди выступавших был и Стефан. Он рассказал Elu24, как ему удается совмещать концертную деятельность с недавно открывшимся бизнесом STEFF GRILL. «Если вы мечтаете по-крупному и рядом с вами хорошие люди, то все возможно», - сказал музыкант.