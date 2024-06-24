Дисквалифицированный участник Евровидения-2024 неожиданно заявил о возможном возвращении на конкурс

Так, недавно артист выступил на ежегодном нидерландском музыкальном фестивале Pinkpop. В частности, он исполнил свой хит Europapa, с которым Йост в этом году приезжал на международный песенный конкурс. После выступления звезда не сдержал эмоций и, поблагодарив слушателей и команду, заинтриговал намерениями вернуться на сцену Евровидения уже в следующем году.

«Нидерланды, у меня пропал дар речи. Без команды, группы и людей вокруг меня не было бы Евровидения. Все вы так много работали столько месяцев подряд. Почему бы чертовски не повторить это в 2025 году!», - выкрикнул со сцены Йост.

Правда, как сообщает издание NU, пока неизвестно, имел ли в виду певец возвращение на сцену Евровидения или музыкального фестиваля Pinkpop. В свою очередь, вещатель воздержался от комментариев, а менеджмент Йоста отметил, что им «не о чем сообщать».

Напомним, Йост Кляйн был дисквалифицирован с Евровидения-2024 из-за «угрожающего жеста» в сторону оператора. Впрочем, по словам оргкомитета конкурса, версия нидерландского вещателя якобы не соответствует действительности.