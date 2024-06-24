Похудевшая Кэти Перри появилась на модном шоу в Париже в откровенном платье без белья

Перри прошлась по площади во время части показа, посвященной стилю и силуэтам 1980-х годов, где свои изделия представили Saint Laurent, Junya Watanabe, Comme des Garçons, Noir Kei Ninomiya и множество других динамичных брендов.

Звезда выглядела полностью обнаженной в черном платье от Noir Kei Ninomiya. Образ дополняли туфли на каблуке со шнуровкой спереди и на огромной шпильке.

Неожиданное появление Перри произошло во время мероприятия Vogue World: Paris, посвященного формам, дизайну и силуэтам 1980-х годов. За ней следовали участники Nika Taiko, парижской японской барабанной группы, принимавшие участие в звездном шоу. В это же время целая группа профессиональных дзюдоистов и каратистов отдавала дань уважения боевым искусствам, выступая вокруг знаменитой Вандомской колонны, сообщает Vogue.

Появление Перри в Париже произошло всего через месяц после того, как она в последний раз выступила в качестве судьи на шоу American Idol. Она занимала это кресло семь лет. Кэти покинула проект, чтобы сосредоточиться на своей музыке.

Артистка уже анонсировала свой новый сингл Woman's World, выход которого запланирован на 11 июля.