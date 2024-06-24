ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как отметили Иванову ночь в Пюхаярве

За два дня фестиваля на сцену вышли такие артисты, как 5Miinust, AG, Arop, Clicherik & Mäx, Gameboy Tetris, Генка, Jozels, Карл-Эрик Таукар, Лийс Лемсалу, Marcara, Shanon, Smilers, Стефан, Terminaator и villemdrillem.

Гости фестиваля могли бы принять участие в традиционных играх Иванова дн и прыгнуть с тарзанки. В нескольких шагах от концертной площадки, на берегу озера Пюхаярве, расположился кемпинг, где можно было остановиться всем приехавшим на фестиваль.