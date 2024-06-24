Ежегодное празднование Иванова дня на озере Пюхаярве во второй вечер набрало обороты, и настроение молодежи было на высоте! Хорошая музыка поддерживала праздничное настроение. Смотрите галерею, чтобы узнать, как прошел второй вечер фестиваля в Пюхаярве (Отепя)!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как отметили Иванову ночь в Пюхаярве
За два дня фестиваля на сцену вышли такие артисты, как 5Miinust, AG, Arop, Clicherik & Mäx, Gameboy Tetris, Генка, Jozels, Карл-Эрик Таукар, Лийс Лемсалу, Marcara, Shanon, Smilers, Стефан, Terminaator и villemdrillem.