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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как отметили Иванову ночь в Пюхаярве

Геттер Трумси
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Ежегодное празднование Иванова дня на озере Пюхаярве во второй вечер набрало обороты, и настроение молодежи было на высоте! Хорошая музыка поддерживала праздничное настроение. Смотрите галерею, чтобы узнать, как прошел второй вечер фестиваля в Пюхаярве (Отепя)!

За два дня фестиваля на сцену вышли такие артисты, как 5Miinust, AG, Arop, Clicherik & Mäx, Gameboy Tetris, Генка, Jozels, Карл-Эрик Таукар, Лийс Лемсалу, Marcara, Shanon, Smilers, Стефан, Terminaator и villemdrillem.

Гости фестиваля могли бы принять участие в традиционных играх Иванова дн и прыгнуть с тарзанки. В нескольких шагах от концертной площадки, на берегу озера Пюхаярве, расположился кемпинг, где можно было остановиться всем приехавшим на фестиваль.

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