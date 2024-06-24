ФОТО Эстонская метательница молота Анна Мария Орель обручилась с чемпионом Европы

Спортсмены, которые вместе несколько лет, готовятся к свадьбе! Эстонская метательница молота Анна Мария Орель и словенский метатель диска Кристьян Чех объявили в социальных сетях о своей помолвке.

«Будущие мистер и миссис Чех», - написали они в своем посте. На фотографии, которую спортсмены опубликовали в Instagram, отмечена геолокация - Таллинн, из чего можно сделать вывод, что пара обручилась в Эстонии.

Больше Анна Мария ничего не написала в своем посте, но добавила несколько хештегов, среди которых были: «Самое простое "да"», «Не могу дождаться, когда я выйду замуж за своего лучшего друга» и «Я так счастлива».

В начале июня будущий муж эстонской спортсменки стал чемпионом Европы. «Ты так много работал, Кристьян, я так горжусь тобой!» - похвалила Анна Мария своего жениха в социальных сетях.

Спортивная карьера Чеха в последние годы складывалась очень удачно. В 2022 году он стал чемпионом мира, а год спустя на чемпионате мира в Будапеште он завоевал серебро.

В 2022 году словенец также стал серебряным призером чемпионата Европы.